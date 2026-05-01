II Vuelta Ciclista Júnior a Tenerife 2026: fechas, recorrido, equipos y cómo seguirla en directo

120 corredores de 20 equipos participan en esta competición que transcurre entre 200 kilómetros aproximadamente

La Vuelta Ciclista Júnior a Tenerife 2026 regresa este fin de semana consolidándose como una de las citas más destacadas del ciclismo base en Canarias. La prueba reunirá a 120 corredores de 20 equipos, incluyendo participación internacional, y promete espectáculo en dos jornadas de alta exigencia deportiva.

La Vueta Ciclista Júnior a Tenerife reúne a cientos de personas en la isla / Archivo

Un evento clave para el ciclismo base en Canarias

La competición se celebrará los días sábado 2 y domingo 3 de mayo en la isla de Tenerife, con recorridos diseñados para poner a prueba a las jóvenes promesas del ciclismo.

El evento combina ascensiones exigentes, descensos técnicos y paisajes únicos, lo que lo convierte en una prueba de referencia dentro del calendario júnior nacional.

Etapas de la Vuelta Ciclista Júnior a Tenerife 2026

Primera etapa: La Laguna – Parque La Vega

La primera jornada se disputará el sábado 2 de mayo a partir de las 08:00 horas con salida y llegada en el Parque La Vega.

Distancia: 69 kilómetros

69 kilómetros Recorrido: circuito exigente con desniveles constantes

circuito exigente con desniveles constantes Presencia institucional: la consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné

Esta etapa servirá para marcar las primeras diferencias en la clasificación general.

Segunda etapa: La Laguna – Vilaflor de Chasna

La etapa reina se celebrará el domingo 3 de mayo a las 09:30 horas, con salida nuevamente desde el Parque La Vega y meta en Vilaflor de Chasna.

Distancia: 99 kilómetros

99 kilómetros Llegada prevista: 12:00 horas

12:00 horas Características: ascenso final al municipio más alto de Canarias

Esta jornada decisiva podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, con retransmisión especial y comentaristas expertos.

Equipos participantes: ambición y desarrollo

Entre los equipos participantes destacan tres formaciones canarias, que valoran especialmente la oportunidad de competir en casa.

Visión de futuro del ciclismo canario

El director del Gran Canaria Bike Team, Yojan Reyes, subraya el carácter formativo: “Afrontamos esta vuelta con ambición, pero pensando en el desarrollo a medio y largo plazo. El nivel será muy alto y nos servirá como preparación clave para el verano”.

Por su parte, Beatriz Ávila, del Tenerife Viclass Canary Picture, destaca la ventaja de competir en casa: «Es un privilegio correr en nuestra isla. Normalmente tenemos que desplazarnos fuera, lo que supone una desventaja logística”.

Finalmente, José Ramón Borja, del Tenerife Bike Point, pone el foco en el talento local: “Apostar por la categoría júnior es apostar por el futuro. Contamos con uno de los mejores ciclistas canarios del ranking nacional”.

Una cita consolidada en el calendario ciclista

La segunda edición de la Vuelta Ciclista Júnior a Tenerife confirma su crecimiento como plataforma de proyección para jóvenes talentos y como evento deportivo de referencia en Canarias.

La combinación de nivel competitivo, retransmisión televisiva y actividades paralelas refuerza su posicionamiento dentro del ciclismo base nacional.

Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por la llegada

El Ayuntamiento de Santa Cruz realizará cortes móviles y cierres totales o parciales con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a Canarias-Challenge Tenerife Junior 2026 por la capital el próximo sábado 2 y el domingo 3.

Dichas modificaciones afectarán a las avenidas Ángel Romero, Islas Canarias y Bélgica, Rambla de Santa Cruz, avenidas Francisco La Roche y Anaga, así como a la carretera TF-11, TF-12, TF-263, TF-272 y TF-28. No obstante, está previsto que la circulación se restablezca de forma progresiva tras el paso del pelotón y de la cola de carrera.

La primera etapa tendrá lugar el sábado 2 y afectará al tráfico entre las 8:12 y las 10:46 horas aproximadamente, contemplándose el cierre total en ambos sentidos de la avenida Bélgica y la plaza República Dominicana, así como del carril de la Rambla de Santa Cruz del sentido de la marcha. A esto se sumarán cortes totales o parciales en las avenidas Francisco La Roche y Anaga y en el tramo urbano de la TF-11.

Por otro lado, la TF-12 se cerrará totalmente en ambos sentidos desde San Andrés hasta el límite del tramo municipal, adelantándose el corte previo en sentido contrario a la marcha a las 7:28 horas.

Durante el domingo 3 de mayo, se prevé interrupciones del tráfico entre las 9:38 y las 10:19 horas con motivo de la segunda etapa de la carrera, que discurrirá por el entorno de El Sobradillo, TF-272, TF-28, Barranco Grande y El Chorrillo. En este caso, se realizarán cortes móviles con cierre total en ambos sentidos en la mayor parte del recorrido urbano, excepto en un tramo de TF-28 entre Barranco Grande y El Chorrillo, donde se prevé la suspensión del tráfico únicamente en el carril del sentido de la marcha.

Afectaciones en las guaguas

Las líneas de Titsa 050, 051, 076, 077, 273, 274, 275, 946, 947 podrían tener algunas afectaciones en su recorrido y marcha en la jornada del sábado, mientras que en la jornada del domingo también las líneas que discurren por El Sobradillo, TF-272, TF-28, Barranco Grande y El Chorrillo se verán afectadas por la carrera.







