Luz verde a la ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial

El proyecto para la ampliación del Estadio de Gran Canaria tiene el visto bueno urbanístico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado el visto bueno urbanístico al proyecto para ampliar y reformar el Estadio de Gran Canaria para ser sede oficial del Mundial de fútbol de 2030.

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De esta forma, la Dirección General de Edificación y Actividades del consistorio de la capital grancanaria ha declarado la conformidad del proyecto con la ordenación urbanística. Es aplicable después de revisar la documentación técnica complementaria que ha aportado el Instituto Insular de Deportes del Cabildo insular, promotor de la obra.

El expediente, se inició el pasado 10 de marzo de 2026, mediante solicitud de informe urbanístico sobre la adecuación del proyecto a la normativa.

Adaptarlo a los estándares internacionales

El proyecto prevé transformar de manera integral el estadio para adaptarlo a los estándares internacionales de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Lo hace de cara al campeonato mundial de 2030, pasando de tener 32.418 localidades a 41.854.

También incorpora una nueva cubierta de diseño singular tipo «rueda de bicicleta». Es una solución estructural ligera basada en sistemas cableados que permite mejorar la cobertura, la eficiencia constructiva y la imagen arquitectónica del recinto. En la fachada se integrará un patrón de pintaderas canarias. Con este elemento identitario se conecta la infraestructura con la cultura y la simbología tradicional de la isla.

La intervención se ha planificado para garantizar la continuidad parcial del uso del estadio durante el desarrollo de las obras. Se hará mediante una ejecución por fases que compatibiliza actividad deportiva y construcción, indica el comunicado municipal.

Movilidad

En materia de movilidad, el proyecto reorganiza el sistema de aparcamientos, alcanzando un total de 597 plazas, con posibilidad de ampliación hasta 623. También incorpora la conexión funcional con un aparcamiento colindante de al menos 3.500 plazas destinado a grandes eventos.

Por último, el proyecto de reforma integral del recinto prevé incorporar medidas para su concepción como equipamiento multifuncional, así como para mejorar su sostenibilidad mediante el uso de energías renovables y soluciones de aerotermia y geotermia.

Todo ello, ha concluido el Ayuntamiento en su resolución, se ajusta plenamente al planeamiento vigente, en el marco del Sistema General SG-13, sin alteraciones sustanciales del uso del suelo.