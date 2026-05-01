Elena Falcón lidera un fin de semana de actualidad y cultura en ‘Tiempo de Alisios’

El magazine matutino se emite este sábado y domingo de 08:00 a 11:00 horas en La Radio Canaria

Elena Falcón vuelve a las ondas este sábado y domingo con ‘Tiempo de Alisios’ a partir de las 08:00 horas.

‘Tiempo de Alisios‘ regresa este fin de semana, de 08:00 a 11:00 horas, sábado y domingo 2 y 3 de mayo, en La Radio Canaria para seguir contando entrevistas y tertulias de la mano de Elena Falcón.

Así, el guitarrista David Minguillón interrumpirá sus ensayos para desayunar con el equipo del programa el sábado y la actriz Aïda Ballman visitará los estudios para hablar, entre otras cosas, de su reciente nombramiento como delegada en Canarias de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

El guitarrista David Minguillón. La actriz Aïda Ballman.

Los corresponsales canarios volverán a analizar las noticias internacionales en La Sorimba, y a la vuelta del Día Internacional del Trabajo, ‘Tiempo de Alisios’ conversará con profesionales que abordan la comunicación con herramientas poco comunes.

La música sonará con la icónica Joni Mitchell y los niños y niñas volverán a tomar los micrófonos para contar cómo interpretan la realidad que los rodea.

El domingo, Día de la Madre, el primer saludo de la jornada será para una quintumadre y se recordará a Las Viudas Blancas que durante años sostuvieron la vida en las islas.

Además, el profesor de Conservatorio Rubén Mayor desde su Magma Mía hablará de la orquestación, la alta cocina de la música; y el humor tampoco faltará de la mano del elenco de humoristas que cada fin de semana cierra el programa. Esta vez, los cómicos se referirán a los vídeos de humor hechos en Canarias que si nos borraran la memoria alegraría volver a ver por primera vez.

La Pibada, esta vez de la mano de la periodista Mónica Bolaños, se adentrará en el mes de las comuniones recordando cómo los recordatorios y las fotos con el rosario en las manos han dado paso a celebraciones casi a la altura de una boda; y en ‘Tiempo de Oficios’. Adivina en qué trabaja la audiencia podrá jugar a tratar de averiguar qué profesional misterioso se oculta tras una serie de pistas que se ofrecerá durante el programa.

Asimismo, la escritora Enma Lira, que acaba de ganar el premio Edhasa de novela histórica con una recreación del esplendor de Medina Azahara y el ascenso de Almanzor, llevará a los y las oyentes hasta la época del califato en España; y el aventurero Agustín Amaro relatará, en compañía del divulgador científico David Quinto, su reciente viaje a Chernóbyl, de cuyo accidente nuclear se están cumpliendo 40 años.