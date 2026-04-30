El programa de Televisión Canaria retransmitirá la luchada en directo, a las 20:40 horas, en Deportes de YouTube, Canarias Play y RTVC.es y en redifusión en TDT el domingo 3 de mayo, a las 17:55 horas ​

El programa ‘Terrero y Gloria’ se desplaza ese jueves 30 de abril hasta Tenerife para ofrecer el duelo de Primera Categoría entre el CL Rosario de Valle de Guerra y el CL Tegueste, actuales primer y segundo clasificado del Grupo C en el Torneo Disa-Gobierno de Canarias 2026. La retransmisión será en directo, a partir de las 20:40 horas, en el canal de Deportes en YouTube, la plataforma Canarias Play y por la web de RTVC.es. El enfrentamiento por el liderato de la competición regional, también, se podrá ver en redifusión en el canal TDT el domingo 3 de mayo, a las 17:55 horas.

‘Terrero y Gloria´ regresa este jueves con el duelo por el liderato entre el CL Rosario y el CL Tegueste.

El interés del encuentro se centra en el choque de puntales ‘A’, Fabián Rocha por los locales y el imbatido Mamadou Camara ‘Pollo de Bamako’ por el bando teguestero. Se trata del duelo entre los dos primeros clasificados de este grupo y en plena lucha por meterse en los puestos de cuartos de final. Nada más acabar el encuentro con la narración de Willy Rodríguez, los comentarios de David Yanes y las entrevistas de Jorge Benítez desde el set de ‘Terrero y Gloria’ montado sobre la arena del terrero ‘El Chaval’ de Valle de Guerra, se ofrecerán imágenes de los encuentros más destacados de la jornada en el resto de las competiciones regionales.

Además, la entrega de este domingo incluye la entrevista al futbolista profesional Fabio González -ex jugador de la UD Las Palmas y el CD Tenerife- que habla sobre su afición a la lucha y con dos referentes de la histórica cantera del equipo vallero como son sus destacados ‘C’, Ismael de Armas ‘El Chaval’ y Mario Trujillo.

Desde La Palma, los telespectadores verán desde dentro y en primera persona cómo viven un encuentro los mandadores del San Antonio Abad de Fuencaliente y el del CL Balta de Breña Alta.

Nereida Alonso, por su parte, detallará las claves del éxito en el actual campeón de Canarias de categoría femenina, el Unión Tetir de la capital de Fuerteventura y entrevistará a las protagonistas.

Nueva entrega ‘Servicio Secreto’

La nueva entrega de ‘Servicio Secreto’ con Juan Antonio Cabrera el ‘Pollito de la arena’ con Juan Antonio Cabrera, mientras Juan Espino Dieppa ‘El Trota’ que ofrecerá su opinión sobre los temas de actualidad de la lucha canaria.

En la previa de este encuentro, conectaremos con el plató del programa donde Beatriz García y José Manuel Pitti analizarán de forma atractiva y visual todas las claves del enfrentamiento y los puntos fuertes de cada escuadra, los puntales que se van a enfrentar en el terrero.

El espacio, dirigido por Willy Rodríguez Calero y producido por Soluciones Creativas El Plan SL, se consolida como la referencia informativa de la máxima categoría de la lucha canaria.