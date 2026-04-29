La presentadora de Televisión Canaria descubre su faceta más personal en esta pieza que desvela la cara oculta de la Gala de la Reina y que se presenta este jueves 30 de abril, a las 17:00 horas, en el Teatro Cuyás

‘El sueño del sueño’ viaja al corazón de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria desde la mirada íntima de Catha González, un documental que cuenta con la colaboración de Televisión Canaria. La pieza, que presenta su estreno oficial este jueves 30 de abril, a las 17:00 horas, en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria, revela el lado más humano y desconocido del ‘backstage’ de la gala en su 50 aniversario a través de la experiencia de su presentadora.

RTVC conversa con la presentadora sobre esta aventura audiovisual que reivindica el legado cultural de la fiesta y que, próximamente, se estrenará en Canarias Play y Televisión Canaria. En esta entrevista, la protagonista se sincera sobre el reto de abrir su esfera personal y perder el control sobre su propia imagen frente a la cámara. Desde los ensayos, sus recuerdos de infancia hasta la adrenalina de ver a su familia entre el público antes de salir a escena y nos invita a descubrir ese «sueño por encima del sueño». ‘El sueño del sueño’, según su protagonista, es un documental que reivindica el sacrificio de diseñadores y equipos técnicos, recordándonos que, más allá del reconocimiento o el espectáculo, el corazón del Carnaval canario se mantiene “por amor a la tradición”.

– ¿Cómo nace la idea del documental? ¿Por qué el título ‘El sueño del sueño’ y qué representa para ti?

El documental nace de forma espontánea cuando le pido a unos amigos, Ángela López e Iván Monagas, productores de Double Frame, que me grabaran un vídeo para yo luego postearlo en redes sociales y tener ese recuerdo de un evento tan importante como es la Gala de la Reina en su 50 aniversario. Entonces, ellos me dijeron que no iban a hacer algo pequeño, que iban a hacer algo grande y que querían documentar toda la gala porque les parecía que era bastante importante, bastante curioso y espectacular como para hacer un simple vídeo para redes sociales. Me pareció una buena idea, lo consulté con la dirección artística y todo el mundo me dijo que sí, que para adelante porque en el 50 aniversario de la Gala de la Reina pegaba algo así.

Cuando me preguntaron qué significaba para mí presentar esta gala en la rueda de prensa previa, les respondí que, en realidad, yo siempre había tenido ese sueño de presentarme como candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que todas las niñas que vemos la gala y la hemos seguimos a lo largo de toda nuestra vida tenemos el sueño de presentarnos. Soñamos con nuestro traje, con nuestro diseñador, cómo lo haríamos e incluso, de pequeña lo ensayé delante del espejo, pero nunca soñé con presentar la gala, que ese es un sueño que va por encima del sueño. De ahí nació el título del documental. Los compañeros de la productora de Double Frame lo vieron claro: “este tiene que ser el título del documental ‘El Sueño del Sueño’”.

– ¿Cómo fue el reto de permitir que entraran en tu esfera personal? ¿Con qué te quedas de esta experiencia?

Ese reto de permitir que entraran en mi esfera personal y mostraran mi propia vulnerabilidad, dos personas grabándome casi las 48 horas que duró el evento, desde la previa hasta el final, fue un poquito como salir de mi zona de confort. Porque yo no estoy acostumbrada a que me graben y a que muestren mi vida a personas externas; lo hago yo, bajo mi control y bajo mi criterio, siempre. Estoy acostumbrada a mostrarme en redes, pero no a que otros me muestren en un documental. Yo no tuve ningún tipo de opinión en lo que se va a ver. Esto es un documental que muestran mis compañeros de la productora sin supervisión mía. Ellos captaron todos los momentos que hicieron en esas 48 horas y montaron el vídeo sin guion, sin filtros y con su criterio, mostrando escenas que para mí fueron un poquito complicadas, un poquito de pasar demasiado nervios, de hasta sentirme avergonzada por los momentos que estaba viviendo, porque hay momentos en que hubo una tensión desmesurada en mi camerino por personas externas que no tuvieron que estar ahí y me hicieron sentirme muy tensa, muy nerviosa, sacarme casi de mis casillas y hacerme llorar, literalmente. Entonces, fueron momentos que yo decía, puf, esto va a salir en el documental. A lo mejor no me gustaría, pero al ver el resultado final todo tiene un hilo conductor y todo tiene un por qué y creo que se muestra perfectamente todo lo que hay detrás, con nervios incluidos, de una gran gala como esta Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en su 50 aniversario.

– En el escenario todo parece perfecto, pero detrás hay caos. ¿Cuál fue ese momento o testimonio detrás del escenario que más te conmovió durante el rodaje?

Como bien dices en esta pregunta, en el escenario todo parece perfecto, pero siempre hay caos detrás de un gran evento, detrás de un acto. Siempre hay algo de caos porque nunca nada sale todo perfecto. El momento para mí que me marcó es algo que, como digo en el documental, no se puede ver en televisión, ni se puede sentir ni ver tampoco en el público cuando estás en el parque. El momento más mágico de la gala para mí es cuando las candidatas van a salir y detrás de esas puertas se esconde todo su equipo: maquilladores, diseñadores, familia, todas las personas que han tenido algo que ver en el diseño de esa fantasía y que son allegados a la candidata. Y están ahí detrás de las puertas gritándole, apoyándola, subiéndola lo máximo hacia arriba para que salga con toda la emoción y lo de todo en el escenario. Ese momento me pone los pelos de punta y como presentadora lo puedes sentir y escuchar en el escenario, pero es algo que no llega al público en el parque porque hay demasiada distracción y tampoco se escucha en tele. Pero, de verdad, para mí es un momento mágico y de recordarlo se me encharcan los ojillos porque es un momento de verdadera emoción cuando todo el equipo de la candidata está detrás de las puertas al lado de ella, arropándola y gritándole para que lo dé todo. Es un momento que no se puede describir.

– El documental pone el foco en este lado desconocido. ¿Qué crees que más va a llamar la atención al público?

Creo que lo que más va a llamar la atención del público es la cantidad de personas que están involucradas en una gala tan grande como esta. Al final, desde seguridad, medios, candidatas, diseñadores, comparsas, artistas, presentadores, organización, todas las personas que forman parte de una gala como esta pues son casi que incontables ¿no? Porque muchas son las personas que no se ven ni siquiera, que no salen en pantalla, que no son mencionadas, que están ahí, que forman parte de la organización. Y desde mi punto de vista es como incontable, porque no solo son las personas que están en el parque, sino que desde oficinas y desde muchos lugares están ahí haciendo posible un evento tan grande como este. En el documental sí que hay un pequeño hueco para todos ellos y se ven en detalle todas las personas que están involucradas.

– La cinta destaca el sacrificio de los diseñadores, candidatas y equipos técnicos. ¿Cuál es la mayor idea falsa que tiene el público sobre el trabajo detrás de los focos que este documental viene a desmitificar?

La idea más falsa es que el trabajo al final se hace por algún tipo de reconocimiento económico. El trabajo de las candidatas y de los diseñadores, más allá de que tengan un patrocinador, es por amor al carnaval. No va por querer ganar un premio, como dice Josué en el mismo documental, no se hace por ganar dinero o ganar reconocimiento, se hace por amor al carnaval.

Catha González: “El documental ‘El sueño del sueño’ son 48 horas de tensión, lágrimas y amor al Carnaval, sin guion ni filtros”

– La Gala cumplió 50 años. ¿Qué responsabilidad sientes al ser la conductora del hilo narrativo de un legado cultural tan importante para Canarias?

Para mí fue mucha responsabilidad cuando me dijeron que iba a presentar la Gala de la Reina en su 50 aniversario. Lo sé desde junio de 2025 y para mí fue un momento de decir ¡pero yo puedo hacer eso! Y fue como algo increíble y poco a poco lo fui como trabajando en mi mente, lo fui asimilando, intenté digerir todos los momentos de la gala antes de que ocurrieran y pues me preparé mentalmente. Yo voy a terapia, nos hablé en terapia y, por supuesto, tuve ayuda de compañeros, por ejemplo, Kiko Barroso, mi compañero de ‘Como en casa’, que desde el minuto uno supo que yo lo podía hacer perfectamente.

Entonces, estuve súper metida en el carnaval, viendo galas de años anteriores, comparando cositas y a lo mejor decía, bueno, pues esto lo podría hacer de esta manera o de la otra o esto hay que hacerlo así porque es como tradición y luego tuve como la confianza total del equipo artístico que, sin dudarlo, confiaron en mí y ahí estuvieron para apoyarme en todo el rato. Al final fue una gran responsabilidad, pero yo creo que respondí. Lo que más temía era equivocarme en el nombre de una candidata o de su diseño, de decirlo mal en algún momento. Al final eso no ocurrió, estuve muy concentrada en que todas las candidatas tuvieran su nombre. Me pasé a verlas, me pasé a hablar con ellas, me pasé a entender como a saber un poquito del diseño del traje, de la fantasía que llevaban, saber quiénes eran los diseñadores, hablar con ellos y pues eso me hizo sentirme muy tranquila. Aparte llegar como cuatro horas antes al momento de la gala y haber hecho un ensayo que bueno por efímero que fuera al final siempre todo ayuda.

– Si pudieras elegir una sola emoción para que el público se lleve a casa cuando vea el documental ¿cuál sería? ¿Qué quieres que sienta el público cuando vea el documental?

Hay varios momentos en las galas que están llenos de emociones, pero uno de ellos fue, por ejemplo, cuando yo salí ya al público totalmente preparada, microfonada, vestida, maquillada y toda mi familia estaba ahí. Me subió una emoción, una adrenalina al verlos a todos y saludarme. No me lo esperaba para nada. Estaban todas emocionadas y fue como ¡ay, por favor! Yo estaba intentando no llorar porque ya era el momento de subirme a mi posición para empezar a presentar con Dani Calero. Y ese fue como un momento, guau, que fue como qué emoción tan bonita para guardarla y recordarla. Ese es un momento clave cuando salgo del backstage totalmente preparada para presentar y estaban ahí mis familiares y mis amigas.

Me encantaría que el público sintiera la emoción que hay detrás del escenario. Toda la ilusión que tiene cada uno de los candidatos, los diseñadores, las marcas que están apoyando a todo este acto cultural porque al final es historia de Canarias y forma parte de nuestra identidad y de nuestro ADN. Me encantaría que la gente se quedara con lo emocionante de este acto y que vea que más allá de lo que ven en esos tres minutos en el escenario, hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísima gente que ha puesto muchísima ilusión.

– ¿Qué significa para ti que este proyecto llegue a la televisión pública y plataformas digitales, permitiendo que el corazón del Carnaval desde tu mirada íntima entre en las casas de los canarios?

Bueno, cuando vi el proyecto por primera vez, cuando ya lo pude visualizar en casa, no pude aguantar la emoción, estaba como ¿esa persona soy yo, soy la protagonista de un documental contando la historia de uno de los momentos más épicos de mi ciudad? Los productores tenían como una visión super grande, ellos querían salir con este documental fuera de Canarias, pero les dije que yo pertenecía a Televisión Canaria, soy hija de la tele canaria, y creo que esto tiene que ser algo que se quede en casa y que podamos pues mostrarlo primero a Canarias y luego ya veremos a dónde podemos llegar. Ellos tienen unos equipos que son impresionantes, el documental está grabado con cámaras certificadas para estar en grandes plataformas y a Ángela e Iván son personas, que se mueven en este mundo a niveles muy grandes, les pedí que primero en mi casa, en Televisión Canaria y en nuestra plataforma que está naciendo prácticamente como es Canarias Play.

Así que lo primero que hice fue ofrecerlo a mi casa, a Televisión Canaria y estoy agradecidísima que quieran colaborar con el proyecto. También, a Multiópticas que ha sido patrocinador, a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a todas las entidades que ha formado parte de este proyecto porque sin ellos no tendríamos ese apoyo. Vamos a hacer una súper premier, un súper estreno en el Teatro Cuyás y espero que este documental lo vean, lo sientan, lo vivan y enseñe otra cara del carnaval que no es la que siempre se ve, con muy buena calidad, con muchísimo cariño y con toda mi ilusión que soy la protagonista, y de todas las personas que hemos formado parte del proyecto.