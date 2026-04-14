La Cámara autonómica celebra este martes una sesión plenaria marcada por las consecuencias económicas de la guerra de Irán, la respuesta ante la borrasca Therese y la fiscalidad regional

El Parlamento de Canarias arranca su sesión este martes, 14 de abril, a las 10:30 horas, con un orden del día que sitúa la geopolítica internacional y la seguridad ciudadana en el centro del debate. La jornada comienza con una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Parkinson, un gesto que precede a una intensa batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo autonómico sobre la estabilidad económica de las islas en un contexto de incertidumbre global.

El impacto de la guerra en Oriente Medio acapara gran parte de las interpelaciones a la Presidencia del Gobierno. Los grupos parlamentarios ASG, Popular, Nueva Canarias y Socialista coinciden en cuestionar la eficacia de las medidas adoptadas en el Decreto Ley 3/2026 para proteger a los sectores productivos y a las familias canarias frente al encarecimiento de la cesta de la compra y los costes de producción, especialmente en el sector primario.

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La gestión de las emergencias bajo lupa

La reciente borrasca Therese también genera debate en el hemiciclo. Los diputados exigen explicaciones sobre las decisiones preventivas dispares que tomaron las autoridades respecto a la suspensión de la actividad docente en las distintas islas. Asimismo, la Cámara analiza si el Gobierno reforzó adecuadamente los recursos humanos del 112 durante los momentos más críticos del temporal, concretamente el pasado martes 24 de marzo.

En materia de seguridad y territorio, los parlamentarios revisan los avances en la delimitación del espacio natural del volcán Tajogaite en La Palma. Además, las consejerías de Política Territorial y Turismo deben dar cuenta de su trabajo conjunto para mejorar la seguridad en el litoral.

Retos fiscales y el futuro de la sanidad

La política económica ocupa un espacio relevante mediante la comparecencia de la consejera de Hacienda, quien detallará las nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF destinadas al alivio fiscal de los ciudadanos. No obstante, la oposición mantiene la presión sobre el cumplimiento de la regla de gasto en 2026 y la gestión de los fondos europeos, tras las advertencias lanzadas por la AIReF en sus últimos informes.

Por su parte, la gestión sanitaria afronta interrogantes sobre el aumento de pacientes sociales en los hospitales y las reivindicaciones del personal médico. La consejera del área expone los pilares del Plan de Salud de Canarias 2026-2031, mientras que el grupo Nueva Canarias propone una nueva norma de contratación que se adapte de forma real a las necesidades actuales del Servicio Canario de la Salud.

Lucha contra la pobreza y menores no acompañados

La agenda social del pleno incluye interpelaciones directas sobre la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el archipiélago. El Gobierno también debe responder a la solicitud de VOX sobre el gasto anual en atención sanitaria a inmigrantes y aclarar su postura oficial respecto al reparto de menores extranjeros no acompañados.

Finalmente, el pleno aborda propuestas para el impulso de tecnologías de vuelo no tripulado en Canarias y la protección de los menores en el entorno digital. Los diputados también debaten la necesidad de ampliar los plazos de ejecución de los Fondos Next Generation vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible, buscando asegurar que la inversión europea llegue de forma efectiva al tejido económico de las islas.