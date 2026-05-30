El escenario principal del encuentro será la nueva terminal de cruceros, considerada la mayor de Europa en su categoría

El Puerto de Las Palmas se convertirá en septiembre de 2026 en el epicentro internacional de la industria de cruceros con la celebración de la ‘Seatrade Cruise Med’.

Imagen cedida.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), en concreto, el encuentro profesional, uno de los más relevantes del sector en el ámbito mediterráneo y atlántico, tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre en la nueva terminal de cruceros ‘Las Palmas Cruise Port’, ubicada en el Muelle Santa Catalina.

Profesionales del sector

La organización prevé la asistencia de más de 2.000 profesionales del sector, la participación de más de 180 expositores internacionales y la presencia de más de 200 representantes de compañías de cruceros procedentes de cerca de cien países.

De esta manera, la cita reunirá en Gran Canaria a representantes de las principales navieras del mundo, autoridades portuarias, operadores logísticos, destinos turísticos y empresas de servicios.

Cuatro buques

El escenario principal de la feria será la nueva terminal de cruceros, considerada la mayor de Europa en su categoría. Esta infraestructura, gestionada por ‘Las Palmas Cruise Port’ –perteneciente a ‘Global Ports Holding’–, cuenta con una superficie aproximada de 14.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y tiene capacidad para operar hasta cuatro buques de forma simultánea tras una inversión superior a los 40 millones de euros.

Finalmente, la APLP cerró el año 2025 con un récord histórico al superar por primera vez los dos millones de cruceristas en un solo ejercicio, con un total de 2.089.042 pasajeros. Asimismo, el tráfico total de pasajeros en los cinco puertos de la provincia ascendió a 3.622.329 viajeros.