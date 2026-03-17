Un avión del Ejército del Aire emula el histórico amerizaje de 1926 para conmemorar el centenario del primer vuelo al Atlántico Sur

El muelle de Santa Catalina acogió este martes la recreación del amerizaje del hidroavión Plus Ultra cien años después de su escala original. Militares, autoridades y ciudadanos presenciaron el vuelo de un Canadair que imitó la ruta de Ramón Franco entre Palos de la Frontera y Argentina.

Vídeo RTVC

Un avión Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire protagonizó la exhibición sobre las aguas del litoral capitalino. Un helicóptero Súper Puma y una aeronave de búsqueda escoltaron al aparato durante la maniobra de aproximación al puerto.

Un simulacro con honores militares

El público congregado en el muelle revivió la emoción que sintieron los isleños en 1926 ante aquel hito de la aviación. Esta recreación sirve para recordar el valor de los pilotos que arriesgaron sus vidas en una travesía entonces desconocida.

La alcaldesa Carolina Darias destacó que la expedición simbolizó el avance definitivo de las comunicaciones internacionales. El aparato fue el primer avión de la historia en cruzar con éxito el Atlántico Sur hacia Buenos Aires.

Gran Canaria como enclave estratégico

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó la condición de la isla como cruce de caminos fundamental. La escala de hace un siglo puso todas las miradas del mundo sobre el archipiélago y su potencial geográfico.

Aquel amerizaje guardaba una relación simbólica directa con las antiguas rutas colombinas hacia el nuevo mundo. El éxito del Plus Ultra aceleró la toma de decisiones políticas sobre el futuro de la aviación en las islas.

Un nuevo monolito recordará a partir de ahora en la zona portuaria la proeza lograda por los aviadores españoles. Esta escultura permanente rinde tributo a la audacia y al espíritu de superación de los protagonistas de la hazaña.

Decisiones críticas para el éxito

El general Juan Francisco Sanz Díaz recordó que en Las Palmas se tomó una decisión vital para el viaje. Los tripulantes aligeraron el peso de la aeronave en la isla para garantizar su capacidad de cruce oceánico.

Sin ese ajuste técnico realizado en Gran Canaria, el hidroavión difícilmente habría llegado a su destino final en Argentina. La isla forjó así un vínculo indisoluble con la historia de la aeronáutica española y el orgullo nacional.

Las Casas Consistoriales mantienen abierta una exposición con maquetas, mapas y uniformes originales del Museo de Aeronáutica. Esta muestra completa el programa de actos diseñado para celebrar el centenario de este gran hito mundial.