El Ejército del Aire y del Espacio organiza un gran acto conmemorativo para recordar la primera gran travesía atlántica de la aviación española

El Ejército del Aire y del Espacio conmemorará este martes el centenario de la llegada del Plus Ultra a Gran Canaria. La cita comenzará a las 17:00 horas en la Plaza de Canarias de la capital grancanaria, marcando un hito en la agenda cultural y militar de las islas.

Imagen de archivo | Ejército del Aire y del Espacio

El Mando Aéreo de Canarias ha confirmado que este encuentro representa el acto central en el archipiélago dentro del calendario de actividades dedicadas al centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española. Con esta celebración, las fuerzas armadas buscan poner en valor el legado de los pioneros del aire.

Un amerizaje simbólico en la bahía

Hace exactamente cien años que el Plus Ultra aterrizó en la isla. Para emular aquel momento, un avión Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire realizará un amerizaje en las aguas del Puerto de Las Palmas. La maniobra tendrá lugar junto al centro comercial El Muelle, ofreciendo una estampa única a los asistentes.

Durante la jornada, las autoridades descubrirán un monolito para recordar la hazaña de los aviadores que, en 1926, lograron la proeza de cruzar el Océano Atlántico desde Palos hasta Buenos Aires. Este monumento servirá como testimonio permanente del valor de aquella tripulación en la historia de la navegación aérea.

Gran Canaria revive la hazaña del Plus Ultra un siglo después de su histórico amerizaje | Ejército del Aire y del Espacio

Exhibición aérea y presencia institucional

Para clausurar la tarde de celebración, el público podrá disfrutar de un sobrevuelo a cargo de un helicóptero Super Puma y una aeronave D.4 de Búsqueda y Salvamento. Estas unidades pertenecen al Grupo 82 de Fuerzas Aéreas, que tiene su base operativa en Gando, y realizarán una exhibición sobre la zona del puerto.

El general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal, presidirá el acto, que contará con una nutrida representación institucional. Entre los asistentes destacan la alcaldesa Carolina Darias y el presidente del Cabildo, Antonio Morales. Además, participarán autoridades civiles, militares, el cuerpo diplomático y los propios familiares de la tripulación del Plus Ultra.