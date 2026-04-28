Los agentes utilizaron un dispositivo electrónico para inmovilizar al varón debido a su actitud violenta y sus ideas autolíticas

La Policía Autonómica intervino en la noche del lunes una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria para reducir a un individuo armado. El sujeto presentaba un comportamiento muy agresivo y amenazaba con autolesionarse pasadas las 20:30 horas. Los efectivos emplearon un dispositivo electrónico de control para garantizar la seguridad de los sanitarios y del propio implicado.

La Policía Canaria reduce a un hombre armado con un hacha en Las Palmas / Gobierno de Canarias

El incidente comenzó cuando los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre una persona con intenciones suicidas. Al llegar al lugar, los sanitarios solicitaron apoyo policial inmediato por la peligrosidad que presentaba el varón.

Por consiguiente, el individuo salió del domicilio empuñando un hacha de grandes dimensiones. El hombre llegó a golpear una ambulancia y causó daños considerables en una de las ruedas del vehículo.

Después de este ataque, el sujeto decidió volver al interior de la vivienda unifamiliar para atrincherarse. Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana rodearon el inmueble para evitar posibles fugas.

Intervención y uso del dispositivo electrónico

Los policías accedieron a la casa e intentaron mediar con el hombre para que depusiera su actitud. Sin embargo, el varón salió de una habitación con el hacha y desobedeció todas las órdenes.

Debido al riesgo inminente, los agentes utilizaron un dispositivo electrónico de control según marcan los protocolos. El atestado policial refleja que fueron necesarias dos descargas para intentar neutralizar al individuo.

A pesar de los impulsos eléctricos, el hombre mantuvo una resistencia activa durante bastante tiempo. La situación requirió paciencia por parte de los efectivos actuantes en el interior del inmueble.

Resolución del conflicto y traslado hospitalario

Finalmente, los agentes lograron que el implicado se rindiera tras casi una hora de intensa negociación. Esta rendición permitió que los servicios sanitarios atendieran al varón de forma segura y profesional.

Posteriormente, una ambulancia trasladó al hombre al Hospital Doctor Negrín para su valoración psiquiátrica. Ninguno de los intervinientes sufrió daños de gravedad durante el operativo de seguridad ciudadana.