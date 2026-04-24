Entre las reformas más comunes se encuentran la adaptación de los baños y la mejora de la accesibilidad en las entradas

El Cabildo de La Gomera destina, para este año 2026, 350 mil euros para la rehabilitación y accesibilidad en viviendas de la isla. Así, la Institución insular y Provivienda renuevan el programa iniciado en la pasada anualidad, y que permite acometer trabajos como la reforma de los baños para eliminar barreras arquitectónicas, convertir en accesibles la entrada a las viviendas y solucionar problemas de humedades.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, insistió en que “este proyecto da continuidad al trabajo realizado por ambas entidades durante 2025, que en su fase anterior ya permitió la adecuación de 22 viviendas con la previsión de incorporar 30 más en esta anualidad”. Así, apuntó que el objetivo sigue siendo el mismo, “que no es otro que transformar los hogares gomeros en espacios seguros y funcionales para que las personas mayores o en situación de dependencia puedan seguir viviendo en su domicilio habitual con la mayor calidad de vida posible”.

Política Social

Por su parte, la consejera insular de Política Social, Rosa Elena García, hizo hincapié en que “este programa es una herramienta fundamental para que nuestras personas mayores no se vean obligadas a abandonar sus hogares por falta de condiciones adecuadas”. “Al mejorar la accesibilidad, se refuerza la autonomía de los mayores en su propio municipio, evitando el desarraigo y mejorando su integración social”, añadió.

Las actuaciones financiadas por este programa se centran en la eliminación de barreras físicas. Entre las reformas más comunes se encuentran la adaptación de los baños y la mejora de la accesibilidad en las entradas y estancias de la vivienda. Estas reformas no solo facilitan la movilidad, sino que previenen riesgos de accidentes domésticos y mejoran el bienestar diario de los beneficiarios.

Intervención técnica

Provivienda es la entidad encargada de ejecutar el programa, realizando una labor que combina la intervención técnica con el acompañamiento social. El proceso comienza con un diagnóstico de las necesidades de cada vivienda y un estudio de la situación de la persona mayor, asegurando que las reformas se adapten a sus dificultades específicas de movilidad.