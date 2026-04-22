El Foro Cajasiete aborda la incertidumbre del combustible y su impacto en la conectividad de Canarias

El encuentro, celebrado en San Sebastián de La Gomera, puso el foco en el abastecimiento de queroseno, el alza de costes y la necesidad de mejorar la planificación del transporte en las Islas.

La preocupación por el abastecimiento de queroseno se ha trasladado hoy al Foro Cajasiete, coorganizado por La Radio Canaria y dicha entidad financiera, y que se ha celebrado esta mañana en San Sebastián de La Gomera. En principio, el suministro está garantizado para las Islas, pero la incertidumbre sobre cuándo puede acabar la guerra puede cambiar las reglas de juego.

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha definido la situación como de incertidumbre y ha recordado que las medidas aprobadas tienen un carácter coyuntural, a tres meses vista. En este sentido, ha pedido a las administraciones anticiparse y pensar en políticas fijas, además de reclamar un trato diferenciado para el Archipiélago en caso de recortes.

“Estamos mirando de reojo a Italia, que ya ha impuesto determinados recortes a la conectividad aérea. Si España va a ir por ahí, un territorio RUP como Canarias, que no tiene alternativa como el tren o la carretera para conectarnos, tiene que quedar sí o sí fuera”.

El impacto del combustible en el transporte

Al igual que el queroseno, el gasoil para el transporte marítimo parece estar garantizado en Canarias. El director general de Fred. Olsen Express, Andrés Marín, ha señalado que la principal preocupación es el encarecimiento del combustible, que la compañía está asumiendo sin trasladarlo al billete.

“El diferencial en circunstancias normales a hoy, al día, es de 123 mil euros. Al mes, desde que empezó la guerra, 3,7 millones de euros. De momento no hemos subido precios. No los hemos tocado”.

En el transporte aéreo, sin embargo, el aumento sí se está reflejando en los precios. El gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores, Francesco Delli-Paoli, ha cifrado la subida en torno a un 8%.

“Todo va a depender del músculo de la aerolínea. Habrá unas de perfil bajo que quizás no soporten este agotamiento del queroseno y otras que compren a futuro mucho combustible y no repercuta en el billete actual”, ha advertido.

Planificación, clave para La Gomera

Más allá del combustible, el Foro ha abordado la planificación de la conectividad en La Gomera. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha apostado por introducir ajustes en horarios y mejorar la organización del transporte, además de medidas como el bono para todo el Archipiélago.

“Si planificáramos la salida de las navieras, no coincidirían casi todas a una hora. Podríamos diferirla más en el tiempo. Si planificamos las salidas en vuelos aéreos de La Gomera a otras islas, uno a las 10.30 de la mañana no es lo más adecuado”.

El futuro del Puerto de Los Cristianos

El debate sobre la conectividad también pasa por el papel del Puerto de Los Cristianos, en el centro de la discusión sobre la movilidad en el sur de Tenerife. El presidente del comité de movilidad del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife, Luis Gutiérrez, ha planteado dos alternativas: mejorar la infraestructura actual o retomar desde cero el proyecto de Fonsalía.

El Foro Cajasiete vuelve así a poner sobre la mesa los retos estructurales de la conectividad en Canarias en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el encarecimiento energético.