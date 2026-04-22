‘Con Cúrcuma’ avanza las novedades del Salón Gastronómico 2026 de Tenerife

El programa sobre Gastronomía de La Radio Canaria trae este miércoles, a las 21:00 horas, un avance de contenidos de los contenidos del próximo Gastrocanarias 2026 que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo en Tenerife

El gastronómico ‘Con Cúrcuma‘ de La Radio Canaria dedicará gran parte de su entrega este miércoles 22 de abril, a las 21:00 horas, y en redifusión el domingo 26 de abril, a las 00:00 horas a las novedades de GastroCanarias 2026, -Salón gatronómico de Canarias-, que se celebrará del 19 al 21 de mayo en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife.

Para la ocasión, Fernando Belín, director y conductor del programa contará con la participación de Cris Hernández, directora general del citado Salón, con la que disertará sobre las novedades de la nueva edición de uno de los principales puntos de encuentro del sector gastronómico y hostelero del Archipiélago, que durante tres jornadas reunirá a 80 expositores y 205 stands de empresas de alimentación equipamiento y soluciones alimentarias.

Para la ocasión, Fernando Belín, director y conductor del programa contará con la participación de Cris Hernández, directora general del citado Salón, con la que disertará sobre las novedades de la nueva edición de uno de los principales puntos de encuentro del sector gastronómico y hostelero del Archipiélago, que durante tres jornadas reunirá a 80 expositores y 205 stands de empresas de alimentación equipamiento y soluciones alimentarias.

En este entono ferial cada uno de los profesionales y marca darán a conocer sus innovaciones en este campo en un entorno concebido no solo para la visibilidad comercial sino, también, para el fomento de las relaciones con clientes, la generación de oportunidades y el ‘networking’ profesional a gran escala.

Salón Gourmets

En esta entrega ‘Con Cúrcuma’ repasará lo acontecido en el Salón Gourmets de Madrid, que tuvo lugar del 13 al 16 de abril, espacio en el que los productos y elaboraciones de las Islas tuvieron una relevancia notable. El programa charlará con los chefs Pedro Nel Restrepo, del restaurante Etéreo, y Chary Peón, de El Coto, que han sido galardonados con el Premio Anual de la Academia de Gastronomía de Tenerife y Reconocimiento Especial, respectivamente. «Ambos coinciden en subrayar que la Restauración canaria es una familia y que se aprecia sobremanera cuando una institución como la aludida concede un galardón tan importante», avanza Fernando Belín.

Jaime Puig Pedro Nel Restrepo

Premio Anual de la Academia de Gastronomía de Tenerife Premio Anual de la Academia de Gastronomía de Tenerife

Durante la emisión se conversará con el chef Alberto Margallo, del restaurante San Sebastián, 57, uno de los ponentes en el Salón Gourmets, y designado para organizar la cena de gala que tendrá lugar en Mónaco con motivo del aniversario del Principado. El jefe de cocina cántabro-canario anuncia que “la materia prima del Archipiélago va a adquirir enorme protagonismo”. Samuel Hernández, por su parte, explica cómo se dirige un potente grupo de hostelería que incluye los restaurantes Zoco, El Legado y La Atalaya, y recuerda además que estará al frente de la nueva edición de ‘Masterchef’.

‘Mercaurantes’

El analista de ‘Con Cúrcuma’, Sergio Lojendio, apunta al fenómeno de los ‘mercaurantes’ -palabra resultado de la fusión entre Mercado y Restaurante- que está cambiando el concepto de menú del día en numerosos lugares, y el maestro licorero Fabián Cercano profundizará en las elaboraciones del reconocido establecimiento tinerfeño ‘La Vieja Licorería’, y de su nuevo licor a base de lima presentado con éxito en una cata-ponencia en el mencionado Salón Gourmets madrileño.

Samuel Hernández Fabián Cercano, maestro licorero

El periodista especializado de Lanzarote, Jaime Puig, hará un repaso además a la reciente Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera (FEAGA) de Fuerteventura, y su reciente visita al restaurante ‘Escuela Ikono’, en Almansa, donde vivió en primera persona la experiencia en el comedor del Restaurante Escuela Ikono, del creador del Chiringuito Tropical Luis Benito en Playa Blanca, en Lanzarote.

Como cierre, la “Entrevista Vintage” se dedicará a Ricardo Sanz, uno de los grandes baluartes de la cocina japonesa en España, con una animada conversación que se remonta al programa número 281.