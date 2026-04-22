‘Roscas y Cotufas’ se asoma a la III Gala de la Mujer y el Deporte Canario desde los Jameos del Agua

El programa de La Radio Canaria emite este jueves de 15:00 a 18:00 horas un especial desde Lanzarote

Tomás Galván, presentador de ‘Roscas y Cotufas’.

La Radio Canaria se desplaza este jueves 23 de abril a Lanzarote para emitir en directo una edición especial de ‘Roscas y Cotufas’ desde los Jameos del Agua. El magacín vespertino, conducido por Tomás Galván, dedicará su espacio a los preparativos de la III Gala de la Mujer y el Deporte Canario. Una ceremonia que comenzará el mismo día a las 19:00 horas y que por primera vez se celebra en la isla de los volcanes tras sus dos ediciones anteriores en Gran Canaria.

La cita tiene como objetivo poner en valor la trayectoria, innovación y compromiso de una veintena de referentes que han contribuido de manera decisiva al impulso del deporte femenino en el Archipiélago durante el año 2025. La gala se desarrollará en un entorno único donde se fusionan naturaleza y cultura para acoger el reconocimiento institucional más importante del sector en las Islas.

Foto de familia de la anterior edición de la Gala de la Mujer y el Deporte Canario.

A partir de las 15:00 horas, el equipo de ‘Roscas y Cotufas’ entrevistará a figuras clave de esta edición, que cuenta con la implicación directa de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Tomarán los micrófonos del espacio radiofónico invitados institucionales como el consejero del área, Poli Suárez, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, o el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, para analizar la evolución de la política deportiva en las Islas.

El programa ofrecerá una radiografía del talento femenino a través de algunas de las mujeres distinguidas como «Mejores Deportistas del Ámbito Autonómico». Entre ellas, participarán la surfista Sol Borelli, y la campeona de vela, Tayri de León, junto a otras premiadas como la regatista María Cantero, la presidenta del Club de lucha Revoleada de Llano Moro, Candelaria Aguiar, así como las hermanas Marta y Laura Capdevilla, quienes recibirán el galardón como «Mejores Profesionales de la Salud y el Deporte».

‘Roscas y Cotufas’ contará además con la presencia de la periodista Paloma del Río, voz histórica del olimpismo en España y presentadora de la gala, y de Nardy Barrios, presidenta de Charter 100 Canarias. Asimismo, se pondrá en valor la trayectoria de perfiles que han innovado en el sector, como Marlene Merle en el ámbito tecnológico o Wendy Cruz Vega por su compromiso con la sostenibilidad.

Fátima Febles, mejor divulgadora deportiva

Entre las premiadas de esta edición destaca especialmente Fátima Febles, actual jefa de Deportes de Televisión Canaria, quien será distinguida como «Mejor Divulgadora Deportiva».

Este galardón resalta su contribución a la visibilización del deporte y de sus protagonistas en Televisión Canaria. La periodista cuenta con más de tras 13 años en la radio y televisión públicas, y lideró la sección deportiva del ‘Buenos Días Canarias’ durante seis años.

A través de esta cobertura en directo desde Lanzarote, ‘Roscas y Cotufas’ pone voz al prestigio y la innovación de la mujer en el deporte de las Islas. El programa conecta así a toda Canarias con la antesala de una gala que celebra el éxito deportivo desde un entorno de naturaleza y cultura único como es los Jameos del Agua.El programa de La Radio Canaria emite este jueves 23 de abril, de 15:00 a 18:00 horas, un especial desde Lanzarote.