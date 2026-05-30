De lunes a viernes de 15:00 a 18:00 horas

‘Roscas y cotufas‘ en La Radio Canaria de la mano de Tomás Galván cuenta con pasión la actualidad de las Islas a pie de calle, con las voces de vecinos y vecinas que, con sus vivencias, sus preocupaciones y demandas, dan forma a la realidad social del Archipiélago.

El programa se compone de diferentes secciones relacionadas con la música, la gastronomía, la vulcanología o proyectos de investigación en Canarias junto a colaboradores y expertos.

Para mantener el mismo optimismo que ha caracterizado siempre a este programa, cada día cierra con personas que tienen una historia luminosa e inspiradora que compartir.