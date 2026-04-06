La Institución insular cofinanciará doce actuaciones en los seis municipios de la isla dentro del nuevo Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios (PICOS)

El Cabildo de La Gomera aprobó este lunes un programa de inversión de 2,5 millones de euros para mejorar infraestructuras municipales. La Institución insular impulsará doce proyectos prioritarios en los seis ayuntamientos de la isla durante el periodo bianual 2026-2027.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la Gomera en RTVC

El programa PICOS destina una inversión de 2,5 millones de euros con cargo exclusivo a las arcas del Cabildo Insular. No obstante, la inversión global superará los 3,3 millones de euros gracias a las aportaciones de los ayuntamientos. El carácter bianual del plan facilita una mejor planificación técnica y ejecución de los proyectos propuestos por los municipios.

Por otra parte, la distribución del dinero atiende a criterios como la población y el Fondo Canario de Financiación Municipal. Casimiro Curbelo destacó que este modelo de cooperación institucional responde de forma directa a las demandas de los ciudadanos. El presidente insular incidió en que estas obras refuerzan la cohesión territorial de manera equilibrada en toda la isla.

Asimismo, la consejera Cristina Ventura señaló que este instrumento fortalece la autonomía de cada corporación local. La responsable de Cooperación Municipal recordó que estas ediciones anteriores han sido claves para el desarrollo de los servicios locales. El plan optimiza el uso de los recursos públicos en actuaciones que requieren una continuidad presupuestaria sólida.

Actuaciones en los municipios del norte y centro

En San Sebastián de La Gomera, el programa financiará un nuevo parque público en el casco y equipamiento de saneamiento. Además, el ayuntamiento adquirirá nuevos vehículos para la Policía Local y para los servicios de mantenimiento municipal. Estas intervenciones pretenden modernizar los espacios urbanos y mejorar la operatividad de los empleados públicos.

En cuanto a Hermigua, la inversión económica se centrará en la mejora de las infraestructuras de uso turístico y deportivo. Los trabajos principales afectarán al solárium y a la piscina municipal para potenciar este atractivo del norte. Por su parte, Agulo dirigirá sus fondos a la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable en sus depósitos.

Finalmente, el municipio de Vallehermoso ejecutará diversos proyectos de eficiencia energética en varios barrios de su geografía. La corporación renovará de forma integral el alumbrado público para reducir el consumo y mejorar la visibilidad nocturna. Estas obras permitirán una gestión más sostenible de los servicios básicos en los núcleos de población alejados.

Proyectos en el sur de la isla

Valle Gran Rey combina la mejora del alumbrado público y la pavimentación con la compra de equipamiento para cementerios. El consistorio ha definido estas necesidades como prioritarias para garantizar la seguridad y el decoro de los espacios comunes. La planificación técnica permitirá que las obras comiencen siguiendo los plazos establecidos en el programa bianual.

Al mismo tiempo, Alajeró recibirá financiación para la compra de un camión destinado a la recogida de residuos municipales. El ayuntamiento también mejorará el alumbrado público en el entorno rural para atender las demandas de sus vecinos. Estas inversiones se adaptan a la realidad específica de cada territorio según las propuestas de los ayuntamientos.

Las doce actuaciones comenzarán su tramitación administrativa de forma inmediata para cumplir con el horizonte temporal de 2027.