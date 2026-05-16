Las tareas de repintado comenzarán este lunes desde la rotonda del Hospital y avanzarán de forma progresiva para minimizar las afecciones al tráfico

El Cabildo de La Gomera informa de restricciones de estacionamiento en la Avenida José Aguiar, en San Sebastián de La Gomera, a partir de este lunes, 18 de mayo. El motivo, el inicio de las labores de pintado de señalización horizontal. Las cuadrillas operativas desarrollarán la actuación de forma progresiva desde la rotonda del Hospital hasta la zona de El Pulpo. Este método permitirá a los usuarios estacionar los vehículos nuevamente a medida que los operarios completen el pintado en cada tramo.

Vista aérea de la zona objeto de los trabajos | Cabildo de La Gomera

Para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos, la institución insular prohibirá el estacionamiento en horario de 08:00 a 18:00 horas en las zonas afectadas. Los responsables del proyecto ejecutarán las tareas de manera escalonada y coordinada. El objetivo es minimizar las molestias a vecinos y usuarios de esta vía de la capital gomera.

Prioridad para el transporte público y emergencias

Asimismo, el área de Carreteras instalará señales provisionales de prohibición de estacionamiento acompañadas de carteles informativos en los que indicará los días previstos de restricción en cada tramo de la avenida. Esta señalización específica servirá para alertar a los conductores con suficiente antelación y evitar sanciones o la retirada de automóviles durante las jornadas de trabajo.

Durante toda la actuación, los operarios coordinarán los trabajos mediante una señalización específica que garantizará la continuidad del tráfico rodado. Además, el plan de tráfico prestará especial atención a los vehículos de emergencia y al transporte público, colectivos a los que los controladores darán prioridad de paso en todo momento para evitar retrasos en sus servicios esenciales.