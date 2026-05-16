Los centros de las islas combinan inteligencia artificial, recorridos por zonas ocultas y música en directo para reivindicar la cultura como un espacio de encuentro

Los centros culturales del archipiélago ultiman los preparativos para conmemorar el Día Internacional de los Museos con una extensa agenda de actividades. Esta edición destaca por combinar la tradición con la innovación tecnológica, buscando siempre estrechar el vínculo con la ciudadanía.

Canarias conecta su historia y su futuro en el Día Internacional de los Museos | Cabildo de Tenerife

Un manifiesto por la paz desde Gran Canaria

Los museos del Cabildo de Gran Canaria convocan a la ciudadanía este sábado 16 de mayo. Será a las 19:00 horas, en la plaza del Pilar Nuevo. El objetivo, celebrar el acto institucional de la Noche Europea de los Museos y del Día Internacional de esta efeméride. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) promueve esta cita mundial, que este año se desarrolla bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’. El encuentro reunirá a representantes institucionales, responsables de los centros, profesionales de la cultura y público general para defender la paz y el diálogo. La consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina Pérez, dará la bienvenida institucional a un acto diseñado para reflexionar sobre el papel de la cultura frente a las desigualdades y la polarización social.

Instituciones vivas, abiertas e inclusivas

La programación principal incluirá la lectura pública del manifiesto insular. La jefa del Servicio de Museos, Alicia Bolaños Naranjo, y el director de la Casa-Museo Antonio Padrón, Franck González, leerán el documento junto a los directores de los distintos centros dependientes de la institución. El texto reivindica firmemente el papel de los museos como agentes activos para lograr sociedades más inclusivas. “Somos instituciones vivas, abiertas e inclusivas”, recoge el texto. En él, se define a los museos como espacios donde “la investigación, la conservación y la mediación cultural son claves para ofrecer experiencias centradas en la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos”.

“Vivimos en un mundo hiperconectado pero atravesado por profundas fracturas”, señala el documento, aludiendo a las tensiones globales que dificultan el acceso equitativo a la memoria. Frente a esto, los museos del Cabildo se consolidan como “espacios seguros y de paz donde el conocimiento se construye de forma compartida”. Los profesionales expresan además su preocupación ante las crisis humanitarias que amenazan el patrimonio mundial, sumándose al llamamiento del ICOM. La velada se cerrará con música en directo. Mari Carmen Segura, Paulina Niemczycka, Abraham Ramos y Kevin González ofrecerán el concierto ‘Acordes de paz’, un viaje sonoro con temas universales como Imagine o Sólo le pido a Dios. El Servicio de Museos, que engloba centros como la Casa de Colón, la Casa-Museo Pérez Galdós o la Cueva Pintada, impulsa esta llamada colectiva a la convivencia.

Alianza artística y vanguardia tecnológica

Por otro lado, la Sociedad Científica El Museo Canario y la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino inauguran el acto de presentación de la instalación temporal «Inspiraciones y reencuentros». Esta propuesta de intercambio ofrece un diálogo visual que entrelaza la obra de los creadores grancanarios Manuel Millares Sall y Martín Chirino López con los fondos arqueológicos de la institución científica. La presentación de esta muestra conjunta correrá a cargo del presidente de El Museo Canario, Diego López Díaz, y el director de la Fundación Martín Chirino, Jesús M. Castaño.

Tras este encuentro inaugural, El Museo Canario estrenará de forma independiente dos herramientas tecnológicas que transformarán la experiencia del visitante. Se trata del asistente virtual D.A.R.Y.L., que adaptará el recorrido por las salas según los intereses del público, y el recurso de inteligencia artificial HABLARTE, que dará vida al personaje histórico de Gregorio Chil y Naranjo para dar la bienvenida y responder preguntas preestablecidas.

Tesoros ocultos y secretos científicos en Tenerife

Por su parte, Museos de Tenerife se suma a la festividad con una programación especial que invita a descubrir piezas singulares de sus colecciones y a reflexionar sobre la conexión social. La institución organiza visitas guiadas gratuitas al Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT) y a los ‘Tesoros ocultos del Museo de Ciencias Naturales’. El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, destaca que esta iniciativa permite acercar a la ciudadanía un enorme patrimonio científico e histórico, mostrando áreas y objetos que habitualmente quedan fuera de la mirada del público general.

El Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, integrado en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), abrirá al público los días 19 y 21 de mayo una selección de sus áreas de reserva. El público podrá contemplar fondos tan curiosos como el pez diablo negro (Melanocetus johnsonii), capturado en 2025 en aguas canarias. También, diversos meteoritos del continente africano. Paralelamente, el MHAT, en su sede de la Casa Lercaro, ofrecerá entre el 18 y el 22 de mayo las visitas guiadas ‘Objetos ordenados, mundos conectados’. Conservadores del centro guiarán a los asistentes por las zonas restringidas de catalogación. Se persigue plantear una mirada crítica sobre cómo los museos clasifican y generan memoria compartida.

Análisis de la violencia en el mundo antiguo

El MUNA acogerá también los días 19 y 21 de mayo las jornadas ‘Violencia en el mundo antiguo: el contexto aborigen canario’. El encuentro será de acceso gratuito hasta completar aforo. El Instituto Canario de Bioantropología y el Museo Arqueológico de Tenerife organizan esta propuesta científica para analizar los conflictos en las sociedades antiguas. Se prestará especial atención a las poblaciones aborígenes antes y durante la conquista europea. José Carlos Acha señala que el objetivo fundamental consiste en generar espacios de reflexión multidisciplinar sobre fenómenos complejos. Como, por ejemplo, el poder y la organización social, evitando visiones simplificadas del pasado.

El programa reúne a prestigiosos investigadores que desvelarán las evidencias de violencia física a través de los restos óseos y las dinámicas de conflicto territorial. El martes 19 de mayo, tras la apertura, el técnico del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Javier Velasco Vázquez, ofrecerá la conferencia inaugural, seguido por la conservadora de El Museo Canario, Teresa de Jesús Delgado Darias, y la arqueóloga Verónica Alberto Barroso, quienes analizarán las distintas caras de la violencia en la población indígena.

El jueves 21 de mayo, el científico Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín expondrá el testimonio osteológico de las agresiones. Seguidamente, los conservadores Alberto Jesús Martín Rodríguez, María Candelaria Rosario Adrián y Sarah Delgado Luis cerrarán las jornadas desvelando las huellas traumáticas específicas de la población guanche de Tenerife.