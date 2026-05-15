Fuerza Canaria exige la dimisión del concejal de Arona Luis Sierra (PP) por una presunta agresión a una menor

La formación asegura que los hechos fueron denunciados en la Policía y después en el juzgado porque comprobaron que «no había realizado investigación alguna»

Fuerza Canaria ha exigido este viernes la «dimisión inmediata» del tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arona, Luis Sierra Ladrero (PP) tras ser denunciado ante la justicia por una presunta agresión a una menor el año pasado en Los Cristianos.

La formación detalla en una nota que hechos que fueron denunciados en la Policía y luego en el juzgado. Esto fue «tras comprobar que dicho cuerpo de seguridad no había realizado investigación alguna para esclarecer estos hechos».

Salón de plenos del Ayuntamiento de Arona

Exigen dimisión

Para Fuerza Canaria, Sierra «no puede seguir un segundo más» en sus cargos dada la «extrema gravedad de las acusaciones».

«En Fuerza Canaria respetaremos el proceso judicial, pero ante la dimensión de los hechos denunciados debemos exigir la dimisión inmediata del teniente alcalde», señala.

Asimismo, pide a la alcaldesa, Fátima Lemes, que «dé explicaciones sobre lo que ha sucedido en un Ayuntamiento gobernado por el PP y si tomará alguna medida al respecto».

Según avanza ‘Diario de Avisos’, la denuncia se presentó el pasado 8 de mayo. En ella se solicitaría al Tribunal de Instancia de Arona la apertura de diligencias por un presunto delito de lesiones. En la denuncia también se aportan grabaciones de los hechos.