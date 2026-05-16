Hasta el lugar donde se encontraban las personas afectadas, se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del SUC y la Policía Local

Dos personas han resultado afectadas, tras caer al mar en el municipio del Puerto de la Cruz, en el norte de la isla de Tenerife.

Imagen archivo RTVC.

Pronóstico moderado

En concreto, se ha tratado de un hombre de 21 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico moderado. Por tanto, se le trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Por otro lado, ha resultado afectada una mujer de 20 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varias contusiones de carácter leve, por lo que la asistió una ambulancia de soporte vital básico del SUC.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del SUC y la Policía Local.