El festival reunirá en Puerto de la Cruz propuestas internacionales, nacionales y canarias los próximos 4 y 5 de septiembre

La undécima edición de Tenerife Phe Festival, que se celebrará los próximos 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz, ha completado su cartel con la incorporación de las bandas británicas Fat Dog, Faeda y ARXX. El festival refuerza así su perfil internacional con una programación que combina nombres extranjeros, propuestas nacionales y talento canario.

Fat Dog en una imagen promocional

Junto a estas nuevas incorporaciones internacionales también actuarán los británicos Ibibio Sound Machine, Getdown Services y Ona Mafalda, los neoyorquinos Bodega y la cantante argentina Natalia Doco. El cartel nacional incluirá además la electrónica radical de VVV [Trippin’ You] y la mezcla de rock, grunge y funk de los bilbaínos EZEZEZ.

Canarias gana protagonismo en el festival

La escena canaria también contará con presencia destacada en esta edición de Phe Festival. Good Franco, Xerach y Belice formarán parte del cartel tras convertirse en finalistas del concurso Sonora 2026. Good Franco, ganador ex aequo junto a Los Blody, llegará al festival gracias al Pasaporte Sonora.

El festival también confirmó la participación de Choclock, alias artístico de Sergio Bruno Miguel Delgado, y de la tinerfeña Just Becca, que actuará a través de los premios de la Fundación CajaCanarias.

Fat Dog llevará su explosiva mezcla de estilos a Puerto de la Cruz

Con la presencia de Fat Dog, Tenerife Phe Festival reafirma su vocación de escaparate internacional. La banda inglesa, formada en 2020 en el sureste de Londres por Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace y Johnny Doghead Hutch, se caracteriza por desafiar los estilos tradicionales. El grupo promete uno de los directos más intensos del festival.

El debut de Fat Dog llegó en agosto de 2023 con el single King of the Slugs, un tema que mezcló punk y tecno y que situó a la banda en el mapa musical internacional. Su primer álbum, Woof (2024), refleja una propuesta ecléctica que, según Mondosonoro, “combina electrónica caótica, melodías balcánicas, surrealismo salvaje y actitud punk en un cóctel imprevisible que podría situarse entre Viagra Boys, Underworld y The Fall”.

Faeda y ARXX amplían la representación británica

Faeda también formará parte de la programación internacional del festival. La banda escocesa de indie rock procede de Thurso y está integrada por Robbie McNicol, Sam Cowan, Cole Cummings y Jamie Mackay. El grupo ha ganado notoriedad gracias a sus directos y a una serie de sencillos que les han otorgado reputación dentro de la escena escocesa.

Autores de canciones como All Thorn No Horses, Look me in the Eye o Too Wild to Last, too Rare to Die, Faeda llegará a Tenerife de la mano de The Spanish Wave, iniciativa que impulsa la internacionalización de artistas emergentes. Phe Festival renovó por segundo año consecutivo su acuerdo con esta plataforma para incorporar un artista nacional y otro internacional al cartel.

Por su parte, ARXX aterrizará en Puerto de la Cruz con su propuesta de queer power pop. El dúo nacido en Brighton lo integran la cantante y guitarrista Hanni Pidduck y la baterista Clara Townsend. La banda define su sonido con la frase: “Imagina a Taylor Swift si solo hubiera escuchado a Nirvana”.

ARXX publicó en 2024 el sencillo Crying in the Carwash, que les permitió ganar popularidad y actuar en el escenario BBC Introducing del Festival de Glastonbury. En su discografía figuran los EPs Daughters of Daughters y Wrong Girl, Honey, además de los álbumes Ride or Die y Good Boy.

EZEZEZ y VVV [Trippin’ You], apuestas nacionales de alto voltaje

Entre las propuestas nacionales destaca EZEZEZ, banda bilbaína formada por Unai Madariaga, Mikel Irigoyen, Eneko Ajangiz y Álvaro Olaetxea. Desde su nacimiento en 2021, el grupo ha irrumpido con fuerza en la escena independiente estatal gracias a una propuesta que mezcla punk, grunge, rock, funk y referencias pop.

La banda incorpora además elementos de cultura euskaldun, poesía, humor y performance en un proyecto definido por la experimentación. Su tercer disco, Kabarkiba, consolida una trayectoria ascendente respaldada por más de 90 conciertos y por el anterior trabajo, Katuzaldía.

Phe Festival también sumará al cartel a VVV [Trippin’ You], trío madrileño que fusiona post-punk, synthwave y electrónica oscura con una marcada estética urbana y nocturna. El grupo se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles del nuevo underground español de guitarras y sintetizadores.

La formación liderada por Adrián Bremner ha ganado protagonismo en la escena nacional gracias a trabajos como Escama, Turboviolencia y Vaciador. Su trayectoria les ha llevado a actuar en festivales como SONAR, BBK o MIRA Festival y en escenarios de Estados Unidos, México y Colombia.

Su último trabajo, Mecharadio (2025), profundiza en una electrónica que se mueve entre lo cinematográfico y lo sensorial. El grupo mantiene una propuesta basada en ritmos bailables, atmósferas densas y letras generacionales cargadas de ironía y desencanto.

Un festival consolidado en Canarias

El cartel de Phe Festival 2026 también incluirá artistas como Carlos Ares, Rufus T. Firefly y Barry B. La programación combinará sonidos urbanos, indie rock, postpunk, psicodelia, electrónica y pop en dos escenarios principales y un tercer espacio dedicado a la cultura de club, Phe Club.

El festival afronta su undécima edición consolidado como uno de los acontecimientos culturales de referencia en Canarias. El Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea lo ha reconocido en varias ocasiones entre los mejores eventos culturales del archipiélago.

Además, Phe Festival obtuvo por segundo año consecutivo la certificación A Greener Future (AGF), concedida por una auditoría británica especializada en sostenibilidad de festivales y eventos culturales. El reconocimiento avala el compromiso medioambiental del festival y su impacto positivo en Puerto de la Cruz y su entorno.

La organización subraya que Phe Festival forma parte de la estrategia cultural del municipio y comparte valores vinculados a la tradición turística de Puerto de la Cruz. El evento busca reforzar la convivencia entre residentes y visitantes mientras aporta valor cultural y económico a la ciudad.