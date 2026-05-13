La investigación del médico se inició a raíz de las denuncias presentadas por varias pacientes que acudieron al facultativo para recibir información sobre métodos anticonceptivos

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio tinerfeño de Los Realejos a un médico de atención primaria como presunto autor de varios delitos de agresión sexual cometidos durante consultas en un centro de salud de la localidad.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por varias pacientes que acudieron al facultativo para recibir información sobre métodos anticonceptivos. Según los testimonios recabados, el detenido aseguraba formar parte de una supuesta Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios de Transmisión Sexual, circunstancia que aprovechaba para realizar tocamientos injustificados bajo el pretexto de llevar a cabo exploraciones ginecológicas y mamarias.

Asimismo, los agentes constataron que el investigado practicaba citologías en su propia consulta, habitualmente a última hora de la tarde y sin la presencia de personal de enfermería, a pesar de que el centro dispone de una unidad especializada para este tipo de pruebas. Las denunciantes señalaron además que el médico no entregaba informes clínicos tras dichas exploraciones, limitándose a comunicar verbalmente que los resultados eran correctos.

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Cuatro víctimas hasta el momento

Las pesquisas han permitido identificar hasta el momento a cuatro víctimas, todas ellas de entre 17 y 19 años. No obstante, la investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas afectadas. El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la Policía Nacional se ha reiterado el compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales, subrayando la importancia de denunciar cualquier hecho de esta naturaleza.