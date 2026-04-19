Las víctimas fallecieron en el incendio que se produjo la madrugada del sábado en un edificio residencial del núcleo de Toscal Longueras del municipio del norte de Tenerife

Incendio en un edificio de Toscal Longueras, en Los Realejos, Tenerife. Imagen RTVC

El Ayuntamiento de Los Realejos ha decretado tres días de luto oficial, a partir de las 14:00 horas de este domingo, por las víctimas fallecidas en el incendio ocurrido en la madrugada del sábado en un edificio residencial del núcleo de Toscal Longuera. El suceso ha dejado tres personas fallecidas y una más que se encuentra en estos momentos en estado crítico.

Durante la vigencia del decreto de Alcaldía, quedan suspendidos todos los actos oficiales programados por la corporación municipal como muestra de respeto y duelo institucional ante la gravedad de lo ocurrido.

Desde la Alcaldía y la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Los Realejos, en nombre del conjunto de la ciudadanía del municipio, se ha querido compartir y acompañar el dolor por este trágico suceso. Asimismo, se ha trasladado el más sincero pésame a los familiares, amistades y vecinos y vecinas de las víctimas, expresando la solidaridad de toda la localidad en estos momentos difíciles.

Siete evacuados a centros hospitalarios

En el incendio que se declaró a las 03:29 horas del sábado en un edificio de tres plantas de la calle Los Bancales, en Los Realejos, falleció una mujer de 60 años intoxicada por el humo, y otras siete personas resultaron afectadas por la humareda.

De las siete personas evacuadas a centros hospitalarios, tres presentaban estado crítico y dos de ellas fallecieron posteriormente, según fuentes de la Consejería de Sanidad, un varón de 65 años y una mujer de 70, que estaban hospitalizados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

La otra mujer de 60 años que permanece en estado crítico se encuentra en el Hospital Universitario de Canarias.