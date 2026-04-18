El aviso del incendio en un edificio de El Toscal se produjo pasada las tres de la madrugada y en su extinción participaron cuatro dotaciones de bomberos

Incendio en un edificio en Los Realejos

Una persona ha fallecido, una mujer de 60 años, en el incendio declarado en la tercera planta de un edificio situado en el barrio de El Toscal, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. El aviso del fuego se produjo pasada las tres de la madrugada, momento en el que se activaron de inmediato los recursos de emergencia para desplazarse al lugar del suceso.

Estado en el que quedaron las viviendas y el edificio tras el incendio. Imagen cedida

Los servicios de extinción lograron sofocar las llamas tras su llegada y procedieron al rescate de varias personas que se habían refugiado en los patios del inmueble para evitar el humo. Siete personas resultaron intoxicadas por la humareda, de las que tres fueron evacuadas en estado crítico.

Las tres personas evacuadas en estado crítico presentaban parada cardiorrespiratoria debido a la intoxicación por la inhalación de humo y son una mujer de 60 años, evacuada al Hospital Universitario de Canarias, un hombre de 65 años, trasladado al Hospital de La Candelaria, y una mujer de unos 70 años, que ingresó también en este último hospital.

En las labores de extinción han participado cuatro dotaciones de bomberos (Icod de los Vinos, La Orotava, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife). Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la madrugada en la zona para asegurar el edificio y esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.