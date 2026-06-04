El Servicio de Urgencias Canario trasladó a la afectada de 63 años al Hospital Universitario de Canarias con diversas quemaduras

Una mujer de 63 años sufrió quemaduras de carácter moderado esta mañana durante el incendio de una vivienda en el municipio tinerfeño del Puerto de la Cruz. El Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta a las 09:00 horas y activó de forma inmediata los recursos de rescate.

Herida una mujer con quemaduras en el incendio de una vivienda en Puerto de la Cruz / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias gestionó el aviso por fuego en la carretera general a Las Arenas del municipio de Puerto de La Cruz. A partir de ese momento, los diferentes cuerpos de seguridad y de salud organizaron un despliegue rápido para atender la emergencia.

Asistencia sanitaria y traslado de la afectada

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró de forma inmediata el estado de salud de la única víctima. En consecuencia, los sanitarios asistieron a la mujer de 63 años sobre el mismo terreno de la emergencia.

La afectada presentaba quemaduras de carácter moderado en el momento inicial de recibir la correspondiente atención médica. Debido a estas lesiones, los facultativos estabilizaron a la paciente dentro de la zona segura.

Finalmente, una ambulancia de soporte vital básico del SUC trasladó a la herida hasta el Hospital Universitario de Canarias.

Intervención policial y extinción

Los bomberos del Consorcio de Tenerife llegaron rápidamente al inmueble afectado para combatir las llamas. Posteriormente, el equipo de rescate extinguió el fuego por completo. Asimismo, los operarios ventilaron toda la vivienda.

Los efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona e instruyeron las diligencias.