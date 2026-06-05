El Balonmano Gáldar refuerza su línea de seis metros con la llegada de Joel Pararols, un pivote catalán procedente del Eivissa

Joel Pararols refuerza la plantilla del Balonmano Gáldar Gran Canaria / Balonmano Gáldar

El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria continúa perfilando su plantilla de cara al curso 2026/2027 con la incorporación de Joel Pararols, pivote catalán, de 23 años y 1,87 metros de altura, que llega procedente del Handbol Club Eivissa.

Su trayectoria deportiva

El nuevo jugador galdense ha desarrollado prácticamente toda su carrera deportiva en las filas de la UE Sarrià, una de las entidades de referencia del balonmano catalán y en la que pasó por todas las categorías del club hasta alcanzar el primer equipo, donde continuó su progresión como «uno de los jugadores con mayor proyección de la entidad«.

Su estreno en la División de Honor Plata llegó en la temporada 2020/2021, cuando todavía se encontraba en edad juvenil, una circunstancia que «puso de manifiesto su potencial y madurez competitiva«, han destacado desde la entidad en un comunicado.

Tras varias temporadas defendiendo los colores de la UE Sarrià, el pasado curso emprendió una nueva etapa deportiva en el Handbol Club Eivissa, donde continuó creciendo como jugador y consolidándose en una competición tan exigente como la División de Honor Plata.

Nueva baza para la próxima temporada

Con la llegada de Joel Pararols, el conjunto galdense incorpora a «un pivote dinámico, con experiencia en la categoría y una sólida formación deportiva«, por lo que su fichaje refuerza la línea de seis metros del equipo y «responde a la voluntad del club de seguir sumando talento y competitividad para afrontar con garantías los retos de la próxima temporada».

Pararols se suma al fichaje de Marko Ojeda y a las renovaciones de Magnol Suárez y Jesús Mendoza, mientras que en el apartado de salidas han dicho adiós Freyddy Lafontán, Marvin Santiago y Ožbej Šilc.