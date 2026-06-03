El fuego ha quemado ya 177 hectáreas del parque regional de El Valle, en Murcia

Este martes por la tarde comenzó un fuego en el parque regional de Murcia en obligó a evacuar población y que continúa activo

El incendio que se declaraba este martes por la tarde en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, ha arrasado ya 177 hectáreas de terreno. En la zona trabajan desde primera hora de esta mañana medios aéreos para intensificar las labores de extinción.

A las tareas de extinción del fuego, originado en una zona de pinar y arbustos, se irán sumando de forma progresiva más efectivos. Durante toda la noche, más de 200 militares y 70 medios de la UME han estado trabajando para apagar el incendio, que continúa activo.

El fuego, que obligó al desalojo de unos cien vecinos de la pedanía murciana de Los Garres, ha movilizado en las últimas horas a centenares de efectivos autonómicos y estatales, entre ellos, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuego ha arrasado ya 177 hectáreas en Murcia

Más fectivos

En su cuenta de X, el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha informado de la incorporación del primer medio aéreo de la mañana. A este se irán sumando de forma progresiva más efectivos para mantener la mayor capacidad de extinción.

Según el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, más de 200 militares y 70 medios de la UME han trabajado toda la noche en la extinción. El incendio que continúa activo y para cuya estabilización «será clave» la intervención de medios aéreos.