La central hispanoargentina llega procedente del Morvedre para reforzar al conjunto lanzaroteño

El Zonzamas Plus Car Lanzarote incorpora a Malena Guerisoli / Zonzamas Plus Car Lanzarote

El Zonzamas Plus Car Lanzarote sigue confeccionando la plantilla para la próxima temporada y ha anunciado el fichaje de Malena Guerisoli, central con doble nacionalidad española y argentina, que llega procedente del Balonmano Morvedre, equipo con el que ha competido en Liga Guerreras Iberdrola.

Guerisoli cuenta con experiencia en el balonmano nacional, acumulando tres temporadas en la élite y una en Oro, además de haber logrado un ascenso a Iberdrola y otro a Oro a lo largo de su trayectoria.

En su última temporada completa, con el Adesal Córdoba, firmó 67 goles, teniendo un papel destacado en los buenos resultados del equipo y consolidándose como una jugadora importante en la primera línea, han destacado desde el club en un comunicado.

Recuperada de la lesión

«Se trata de una jugadora con un perfil muy completo: inteligente en la pista, con gran capacidad para interpretar el juego y generar ventajas ante las defensas rivales. Su estilo se basa en el juego colectivo, la rapidez y la lectura de las situaciones, destacando especialmente por su capacidad para hacer jugar al equipo», han ensalzado desde la entidad.

La pasada campaña estuvo condicionada por una lesión de rodilla sufrida al finalizar la temporada anterior, por lo que aunque recibió el alta médica en el mes de enero y ha estado entrenando con normalidad en pista desde entonces, no pudo llegar a debutar por cuestiones administrativas.

Refuerzo de garantías

En sus primeras declaraciones, Guerisoli ha destacado que llegar al Zonzamas es «una oportunidad para seguir creciendo como jugadora y como persona» y que le permite estirar su «sueño» de volver a jugar en División de Honor.

Sobre su estilo de juego, la central ha explicado que es una jugadora «muy aguerrida, que nunca da un partido por perdido, y que intenta generar oportunidades para sus compañeras», destacando también su rapidez como una de sus principales virtudes.

Con esta incorporación, el Zonzamas Plus Car Lanzarote suma una jugadora «con personalidad, capacidad de lectura y experiencia en la élite», que reforzará la dirección del juego y aportará nuevas soluciones en la primera línea, según la entidad.

Configurando la plantilla

Este movimiento se suma a las incorporaciones ya anunciadas de María Monllor y Ceci Colmenero, además de a las renovaciones de Alicia Robles, Claudia Kaulback, Gleinys Reyes, Luna Vončina, Tatty Masseu y Yasmin Fernándes, en un proyecto que estará dirigido por Sergio Hernández.

En el capítulo de salidas, el club ya ha comunicado las bajas de Marie Louis, Valentina Menucci, Paula Fernández, Paula García, Daniela Jerónimo, Agustina López y Nahomi Márquez.