InicioNoticias

Doce pasajeros protagonizan un altercado en pleno vuelo de Londres a Tenerife

RTVC
Añade a RTVC en Google

Los controladores aéreos recibieron un alerta de la tripulación que solicitó presencia policial a pie de pista

Las complicaciones originadas por doce pasajeros en un vuelo procedente de Gatwick, en Londres, con destino al aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía, ha obligado en la tarde de este jueves a la tripulación a emitir una alerta para solicitar la presencia policial a pie de pista tras el aterrizaje.

Aeropuerto Tenerife Sur
Imagen de archivo del aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía

Los controladores aéreos han informado del incidente en su perfil de la red X. Según han explicado, «la tripulación del vuelo procedente de Gatwick llegando a Tenerife Sur nos comunica que llevan 12 pasajeros conflictivos a bordo».

Los controladores aéreos concretan que tras recibir la alerta recortaron la maniobra de descenso y aterrizaje «en lo posible», consiguiendo que la nave llegara «sin incidencias«.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV en directo | El papa agradece «el bien que se hace cada día » en Canarias

Galería de imágenes y vídeos del papa León XIV en Gran Canaria

97-89 | El Barça supera a La Laguna Tenerife y se coloca a un triunfo de la final

El papa da las gracias a los canarios «por tanto bien que se hace aquí cada día»

Horario y dónde ver al papa León XIV este viernes 12 de junio en Tenerife: recorrido, actos e itinerario completo

Canarias recibirá 371 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

NOTICIAS RELACIONADAS