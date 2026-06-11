Doce pasajeros protagonizan un altercado en pleno vuelo de Londres a Tenerife

Los controladores aéreos recibieron un alerta de la tripulación que solicitó presencia policial a pie de pista

Las complicaciones originadas por doce pasajeros en un vuelo procedente de Gatwick, en Londres, con destino al aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía, ha obligado en la tarde de este jueves a la tripulación a emitir una alerta para solicitar la presencia policial a pie de pista tras el aterrizaje.

Imagen de archivo del aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía

Los controladores aéreos han informado del incidente en su perfil de la red X. Según han explicado, «la tripulación del vuelo procedente de Gatwick llegando a Tenerife Sur nos comunica que llevan 12 pasajeros conflictivos a bordo».

Los controladores aéreos concretan que tras recibir la alerta recortaron la maniobra de descenso y aterrizaje «en lo posible», consiguiendo que la nave llegara «sin incidencias«.