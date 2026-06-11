Doce pasajeros protagonizan un altercado en pleno vuelo de Londres a Tenerife

Los controladores aéreos recibieron un alerta de la tripulación que solicitó presencia policial a pie de pista
Las complicaciones originadas por doce pasajeros en un vuelo procedente de Gatwick, en Londres, con destino al aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía, ha obligado en la tarde de este jueves a la tripulación a emitir una alerta para solicitar la presencia policial a pie de pista tras el aterrizaje.
Los controladores aéreos han informado del incidente en su perfil de la red X. Según han explicado, «la tripulación del vuelo procedente de Gatwick llegando a Tenerife Sur nos comunica que llevan 12 pasajeros conflictivos a bordo».
Los controladores aéreos concretan que tras recibir la alerta recortaron la maniobra de descenso y aterrizaje «en lo posible», consiguiendo que la nave llegara «sin incidencias«.