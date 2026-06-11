El papa da las gracias a los canarios «por tanto bien que se hace aquí cada día»

León XIV ha invitado a rezar «por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar» a los fieles asistentes a la misa celebrada en el estadio de Gran Canaria

El papa León XIV ha dado las gracias «por tanto bien que se hace aquí cada día» en Canarias, durante la homilía de la misa multitudinaria que se ha celebrado en el estadio de Gran Canaria. En su homilía ante cerca de 41.000 personas -30.000 en el estadio y 11.000 en los recintos adyacentes del anexo y el pabellón Gran Canaria Arena-, el pontífice ha invitado a rezar juntos, en esta misa, «por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar«.

El papa saluda a unos fieles con vestimenta típica canaria durante la misa celebrada en el estadio de Gran canaria.EFE

«Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día, confiándole el compromiso de todos y al mismo tiempo los sufrimientos de los que esta tierra es testigo», ha comenzado así su homilía el papa después de que esta mañana acudiera al muelle de Arguineguín para poner el foco en el drama migratorio.

El papa se ha referido además a la verdadera caridad de la que ha dicho, «no está fundada en el cálculo, ni en el mero sentimiento, ni es reducible a simple filantropía, sino que invade todo nuestro ser» y «que late en sintonía con otros corazones, involucrando a toda la persona». Según ha precisado, «amar es connatural al hombre, más aún, es condición de plenitud de su misma existencia», precisamente, ha dicho, como ocurre en esta isla, «en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado».

El pontífice ha invitado a los fieles de Gran Canaria a una «auténtica humildad» y ha explicado que «donde hay amor hay paz, porque sólo en la humildad conocemos realmente quiénes somos y, por tanto, podemos amarnos, encontrarnos, entregarnos y perdonarnos en la verdad».

Un recuerdo en la homilía a sus antecesores Francisco y Benedicto XVI

Robert Prevost ha puntualizado, citando la encíclica de Francisco ‘Fratelli Tutti’, «que, nuestra caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas, para su plena realización —espiritual, intelectual y física— y su inserción digna y constructiva en la comunidad. Solo así» ha continuado, «nuestros encuentros, aun frente a acontecimientos difíciles y dolorosos, se convertirán en ocasión para esparcir semillas de esperanza en el camino de la humanidad hacia un futuro mejor», ha afirmado.

León XIV recordó que Francisco, hablando de la caridad de Cristo, decía que la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos. «Devolver amor por amor, este es el intercambio maravilloso el admirable comercio del que el evangelio nos invita a dejarnos atraer traduciendo la medida infinita del amor de Dios en la generosidad con la que nos servimos cada día en los hermanos y las hermanas que Él mismo pone en nuestro camino especialmente en aquellos más necesitados, indefensos, incapaces de devolver algo a cambio», señaló.

En ese sentido también citó a Benedicto XVI, enfatizando que «la caridad es la fuerza impulsora del auténtico desarrollo humano». León XIV instó a que la caridad no se limite al asistencialismo, sino que integre a las personas en la comunidad, fomentando su crecimiento y dignidad.

El papa ha concluido pidiendo a los fieles que, «encendidos por la caridad», sean «portadores de su misericordia y de su paz, para que en el mundo cesen las guerras y crezca a nuestro alrededor una nueva humanidad, reconciliada en el amor».

El papa, en el altar instalado en el estadio de Gran Canaria, con las imágenes de la Virgen del Pino y el Cristo de Telde. Efe

La Virgen del Pino y el Cristo de Telde han presidido el altar

La misa celebrada en el Estadio de Gran Canaria ha tenido un marcado acento canario. Presidieron el altar las imágenes de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, y el Cristo de Telde. Además, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interpretó varios temas canarios, como el ‘Arrorró’ de los Cantos de Teobaldo Power, himno del Archipiélago.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha despedido al pontífice con la esperanza de que vuelva y con la expresión más repetida desde que ha llegado a las islas. «Papa León, te queremos un montón», exclamó.

Mazuelos ha expresado al papa su «más sincero agradecimiento» por su presencia en esta «jornada histórica de gracia» que se ha vivido en Gran Canaria con motivo de su visita a la isla, y ha afirmado que siempre se le recibirá «con los brazos abiertos».

El obispo ha agradecido también al papa León XIV su «palabra iluminadora y su constante invitación a caminar como Iglesia sinodal, abierta, misionara y misericordiosa», así como su aliento a las familias, a los jóvenes, a los mayores, a quienes sufren y a todos aquellos que trabajan cada día por una sociedad más justa y humana.

Al término de la misa, la multitud le dedicó una calurosa ovación y los populares cánticos del ‘Pío, pío’, propios de los actos de masas que se celebran en Gran Canaria.