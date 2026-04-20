Ascienden a cuatro los fallecidos por el incendio de Los Realejos

La persona que permanecía ingresada en estado grave ha fallecido a consecuencia del incendio en un edificio de viviendas Los Realejos

Una cuarta persona, una mujer que ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario de Canarias, ha fallecido a consecuencia del incendio en un edificio de viviendas en Los Realejos en la madrugada del pasado sábado, confirmaron a EFE fuentes sanitarias.

Antes habían fallecido otras dos personas que ingresaron con idéntico pronóstico en el hospital de La Candelaria, cuyas muertes se suman a la de una mujer de 60 años por inhalación de humo el mismo día del incendio.

Incendio en un edificio de Toscal Longueras, en Los Realejos, Tenerife. Imagen RTVC

En el incendio que se declaró a las 03:29 horas del sábado en un edificio de tres plantas de la calle Los Bancales, en Los Realejos, resultaron afectados ocho vecinos. Son la mujer que falleció esa misma noche y otras siete personas. Tres ingresaron en estado crítico y han acabado falleciendo: un varón de 65 años y dos mujeres, de 70 y 60 años.

El incendio obligó a la evacuación de más de treinta vecinos del inmueble. Varios de ellos se encontraban en las escaleras y el patio y resultaron afectados por inhalación de humo.

Las tres personas evacuadas en estado crítico presentaban parada cardiorrespiratoria debido a la intoxicación por la inhalación de humo. Fueron recuperadas con maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas por los profesionales del Servicio de Urgencias Canario antes de su traslado al hospital.

Cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife consiguieron extinguir el incendio, que se inició en la primera planta y se extendió por la fachada exterior del bloque residencial, afectando a casas anexas y a los pisos superiores.