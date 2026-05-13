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En Directo |Comparecencia de Clavijo en el Parlamento sobre la gestión del operativo con el crucero Hondius

Redacción RTVC
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Fernando Clavijo, presidente de Canarias, comparece a petición propia en la cámara regional para informar sobre la gestión hecha con el caso del crucero Hondius y el brote de hantavirus entre sus pasajeros

Clavijo en Parlamento
Fernando Clavijo, durante la sesión plenaria del 12 de mayo de 2026.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece a petición propia ante el Parlamento de Canarias para informar sobre el traslado al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, del crucero Hondius tras sufrir un brote de hantavirus.

Clavijo, que ayer ya respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre este asunto en la sesión plenaria de control al Gobierno, ahondará además sobre las diferencias que mantiene con el Gobierno de España respecto a la gestión de esta crisis sanitaria.

((Habrá ampliación))

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