La actuación, financiada con fondos Next Generation, busca ordenar el tránsito de visitantes y reforzar la conservación del entorno del Parque Nacional del Teide

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, encabezada por Mariano Hernández Zapata, avanza en la mejora de las infraestructuras de uso público del Parque Nacional del Teide con una actuación de acondicionamiento de senderos, mejora de vallados y adecuación del mirador de Montaña Sámara. La intervención cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, financiado con fondos Next Generation.

Imagen de archivo. Gobierno de Canarias

TRAGSA ejecuta los trabajos dentro del proyecto global denominado ‘Servicio de adecuación y mejora de la red de infraestructuras de uso público del Parque Nacional del Teide’, destinado a mejorar las condiciones de visita y conservación de distintos espacios del Parque.

Durante una visita a Montaña Sámara, el consejero destacó el resultado de los trabajos y señaló que “estamos mejorando los espacios de uso público para que los visitantes puedan disfrutar del Parque Nacional del Teide y, al mismo tiempo, proteger sus valores naturales. Ordenar los recorridos y concentrar el tránsito en los senderos habilitados mejora la experiencia de quienes nos visitan y reduce la presión sobre el terreno”.

Senderos definidos y nuevo vallado

Los trabajos han permitido acondicionar y definir los senderos de acceso al mirador, instalar un nuevo vallado de protección y preparar el espacio destinado a una futura mesa interpretativa. Con estas actuaciones, la intervención canaliza el tránsito de los visitantes hacia los recorridos habilitados y hacia el propio mirador, evitando que las personas se dispersen por el terreno.

Zapata explicó que “en un espacio tan singular como el Parque Nacional del Teide, cada actuación debe buscar ese equilibrio entre facilitar el acceso y garantizar la conservación. Estas obras permiten que el visitante sepa por dónde debe transitar, pueda disfrutar de los puntos de mayor interés y, al mismo tiempo, evitan que el paso continuado de personas siga deteriorando zonas que no están destinadas al tránsito”.

La intervención en Montaña Sámara forma parte de las actuaciones que la Consejería desarrolla para mejorar la red de infraestructuras del Parque Nacional del Teide. El objetivo de estos trabajos consiste en garantizar unas condiciones adecuadas de visita. También, reforzar la protección del entorno y favorecer una utilización compatible con la conservación de este espacio natural.