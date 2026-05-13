El catedrático en Parasitología asegura sentirse “agobiado” por la presión mediática y defiende que sus declaraciones sobre la gestión del Hondius responden a criterios técnicos y sanitarios.

Basilio Valladares denuncia «una campaña de acoso e insultos» tras expresar su opinión científica / Foto: La Radio Canaria (Archivo).

El catedrático en Parasitología y Premio Canarias 2024 en Investigación e Innovación, Basilio Valladares, ha denunciado hoy sentirse «agobiado» y profundamente afectado por la reacción mediática y política a sus recientes declaraciones sobre la gestión del hantavirus y la llegada del MV Hondius a Tenerife.

Unas intervenciones que han derivado —según afirma— en una «campaña de insultos» y descalificaciones personales, tal y como expresó esta mañana en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria.

«Me encuentro fatal. Nunca me había visto agobiado por la prensa, que yo soy una mierda pinchada en un palo«, afirmó. Valladares aseguró que incluso ha recibido llamadas desde Madrid y que «un periodista me insultó porque dice que estoy defendiendo al señor Clavijo».

Defensa de su independencia

El científico insistió en que «las cosas son mucho más sencillas». «Yo di mi opinión desde el punto de vista científico sobre las cosas que creía que se debían de hacer”, subrayó, desvinculando sus valoraciones de cualquier posicionamiento político.

En este sentido, defendió que su trayectoria ha estado siempre guiada por criterios técnicos y sanitarios. “La sanidad y la salud pública está por encima de los poderes políticos. Lo he mostrado independientemente de quien haya gobernado”.

Valladares recordó que en La Radio Canaria mantiene relaciones personales con miembros del PSOE, partido que anteriormente gobernaba en Canarias, y rechazó las acusaciones de afinidad política con el actual presidente autonómico, Fernando Clavijo. “No se me puede estar acusando de que defiendo a Fernando. Lo he hecho porque hubo cosas feas que se le hicieron. Y si lo creo tendré derecho a opinar”, afirmó.

Críticas a la gestión de las PCR

En la entrevista, el catedrático de Parasitología también criticó algunas decisiones adoptadas durante la gestión del MV Hondius, especialmente en relación con la capacidad diagnóstica en Canarias. “Se llegó a decir, y eso es ofensivo, que aquí no teníamos capacidad para hacer las PCR. Y eso lo dijo un cargo del Ministerio. Es vergonzoso”, denunció.

Según explicó, las pruebas se podrían haber realizado en múltiples centros del archipiélago, como el Hospital Insular, el Hospital Doctor Negrín, La Candelaria, el HUC, el IUSA e incluso en laboratorios privados.

Valladares defendió, además, la importancia de las pruebas diagnósticas como herramienta clave para la gestión sanitaria del hantavirus. “Saber el número de contagiados con las PCR es muy importante a la hora de mover a las personas. Esa es mi opinión. Si la opinión de las personas que mandan no lo creen me parece bien. Pero no es la mía”.

Laxitud en los traslados

Por último, Valladares criticó la escena de los traslados de varios pasajeros del Hondius hasta el aeropuerto Tenerife Sur. “Allí estaba la guagua con la puerta abierta. Y delante había embajadores, políticos… conversando tan tranquilamente. Y mientras, dentro de la guagua, gente quitándose la mascarilla. Eso quiere decir que había una laxitud en el comportamiento de los traslados”.