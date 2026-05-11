FC Barcelona vs Atlético de Madrid. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 16 de mayo. Partido correspondiente a la Final de la Copa de la Reina. Se puede seguir en directo en rtvc.es

FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 16 de mayo, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la Final de la Copa de la Reina.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid | Final Copa de la Reina 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto catalán llega al duelo tras ganar por 1-3 en su visita al Costa Adeje Tenerife. El equipo culé ya ha ganado la Liga F.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega al duelo tras perder por 1-0 en su visita al Real Madrid. El equipo tiene 50 puntos en la Liga F.

Posiciones en la clasificación de la Liga F de FC Barcelona y Atlético de Madrid

En la clasificación, el FC Barcelona se encuentra en 1ª posición, con 81 puntos. Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa la cuarta posición. El conjunto madrileño se encuentra con 50 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre FC Barcelona y Atlético de Madrid

En los últimos cinco enfrentamientos entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, FC Barcelona ha ganado los cinco. El equipo catalán ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro habiendo perdido su último partido, pero ha ganado los otros cuatro últimos.

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