El municipio tinerfeño celebra desde este viernes y hasta el 14 de junio sus fiestas en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con las alfombras de flores y arenas del Teide como uno de sus grandes reclamos

La Villa de La Orotava, en el norte de Tenerife, arranca este viernes sus fiestas patronales en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, una de las celebraciones más representativas del calendario festivo de Canarias. El programa se prolongará hasta el próximo 14 de junio e incluye actos religiosos, culturales, musicales y populares, con las tradicionales Alfombras del Corpus, la Romería, la Subida del Santo y el Baile de Magos como principales citas.

Uno de los momentos más esperados volverá a ser el conocido como Jueves de las Alfombras, jornada en la que las calles del casco histórico se transforman en un gran recorrido de arte efímero elaborado con flores y otros elementos vegetales. Mientras, la Plaza del Ayuntamiento acoge el magno tapiz confeccionado con arenas volcánicas del Parque Nacional del Teide.

Tradición

Las Alfombras del Corpus de La Orotava fueron declaradas Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias en 2007, con categoría de ámbito insular, por su valor patrimonial y artístico.

La tradición alfombrista se remonta a mediados del siglo XIX, vinculada a la primera alfombra floral realizada por la familia Monteverde para honrar el paso del Santísimo Sacramento. Con el paso del tiempo, esta manifestación se consolidó como una de las señas de identidad de La Orotava, hasta configurar un itinerario con más de una treintena de muestras florales en distintas calles y plazas del municipio.

‘Paraíso Canario’

Este año, el gran tapiz de la Plaza del Ayuntamiento llevará por título ‘Paraíso Canario’ y estará dedicado a la Virgen del Carmen, con motivo del 775 aniversario del Santo Escapulario y los 75 años de la consagración de la Villa, Valle y Arciprestazgo de La Orotava a esta advocación. La obra incorporará además referencias a la flora y fauna del Archipiélago, al Teide, al mar de nubes del Valle de La Orotava y a la labor humanitaria con las personas migrantes.

Elaboración de las alfombras del Corpus de La Villa de la Orotava 2025

El colectivo ArteArena será el encargado de ejecutar este tapiz, bajo la dirección de Domingo González Expósito, que lidera estos trabajos desde 1992. Según la información municipal, la alfombra volverá a elaborarse con las tradicionales tierras naturales del Teide y convertirá la plaza en uno de los principales focos de atracción de las fiestas.

La programación festiva mantiene también la estructura tradicional de las fiestas patronales de La Orotava: el Corpus, el Baile de Magos, la Subida del Santo, también conocida como Romería Chica, y la Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.

Romería y Baile de Magos

La Romería de La Orotava se celebrará el domingo 14 de junio, a partir de las 13.30 horas, con el recorrido habitual desde San Francisco hasta El Calvario. La cita, organizada desde 1936 por el Liceo de Taoro en colaboración con el Ayuntamiento, alcanza este año su 90º aniversario y contará con un máximo de 75 carretas participantes, además de la carreta de la Romera Mayor y su corte. La organización estima la participación de más de 25.000 personas entre romeros y visitantes.

Otra de las novedades del programa será el cambio de fecha del Baile de Magos, que se adelanta al viernes 5 de junio. La Comisión Mixta de las Fiestas Patronales acordó mantener el resto de fechas y modificar únicamente este acto por motivos de seguridad, ante la visita excepcional del Papa León XIV a Canarias los días 11 y 12 de junio. El Ayuntamiento recuerda que el Baile de Magos reúne cada año a más de 30.000 personas, por lo que requiere un dispositivo especial de seguridad.