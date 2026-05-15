El luchador grancanario, Alcorac Caballero, encabeza el desembarco del K-1 World Max en España frente a los mejores kickboxers internacionales

El Gran Canaria Arena acoge este sábado la prestigiosa ronda española del K-1 World Max 2026. El evento coronará a un luchador para las finales de Japón entre referentes como Alcorac Caballero y Sergio Sánchez. La velada comenzará a las 20:00 horas tras el éxito del pesaje oficial realizado este viernes en Telde.

El K1 World Max calienta motores tras un espectacular pesaje oficial / Maran Marketing

El Centro Comercial Las Terrazas acogió este viernes el pesaje oficial de la competición. Centenares de aficionados arroparon a los deportistas en un ambiente de máxima expectación. Todos los luchadores superaron la báscula sin contratiempos y confirmaron su gran preparación.

Alcorac Caballero y Sergio Sánchez protagonizaron los momentos más intensos de la jornada. Los deportistas canarios demostraron una concentración total ante sus próximos rivales internacionales. El público celebró con aplausos cada uno de los cara a cara estelares.

Esta ceremonia previa ratifica el enorme interés por los deportes de contacto en las islas. Los organizadores han cuidado cada detalle para garantizar el éxito de la cita. Ahora los competidores afrontan las últimas horas de descanso antes de subir al ring.

Gran Canaria como epicentro mundial

La isla se convierte en una de las ocho sedes mundiales del circuito. El torneo ya recorrió países como Brasil, Holanda, Rusia, Australia, Rumanía y Grecia. El vencedor del Gran Canaria Arena conseguirá el billete directo hacia Japón.

El espectáculo deportivo compartirá protagonismo con actuaciones de música canaria en directo. La organización ofrecerá además diversos shows, animadores y un speaker para dinamizar la noche.

La velada incluye también una serie de combates internacionales y superfights. Jóvenes promesas del programa «Talents» tendrán la oportunidad de mostrar su nivel técnico. Las últimas entradas están disponibles en el portal web oficial del evento.