La retransmisión comenzará desde las 17:00 horas con una previa en directo para seguir todos los detalles del encuentro

Televisión Canaria ofrece este sábado 17 de mayo, a partir de las 17:30 horas, el partido entre UD Almería y UD Las Palmas, correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion. El encuentro podrá seguirse en directo a través de la TDT, con una previa desde las 17:00 horas y un postpartido que se extenderá aproximadamente hasta las 20:25 horas.

La narración televisiva correrá a cargo de Jesús Izquierdo, con los comentarios de Miguel Ángel Valerón y la participación como invitado de Hernán Santana. A pie de campo estará Iria Guzmán con las entrevistas previas y posteriores al partido.

De forma paralela, La Radio Canaria ofrecerá también el encuentro desde las 17:00 horas, con la narración de Juan Luis Monzón y los comentarios de Chus Trujillo y Víctor Afonso.

El choque enfrenta a dos equipos inmersos en la pelea por el ascenso. La UD Las Palmas llega tras caer por 5-1 en su visita al Andorra, pero se mantiene en puestos de playoff con 66 puntos, en quinta posición, con un margen mínimo sobre sus perseguidores. Por su parte, el UD Almería, tercero con 71 puntos, también está en zona de playoff y llega con ventaja en la lucha por el regreso a Primera División.

“Es un partido clave para la UD Las Palmas porque se mide a un rival directo como el Almería en la lucha por consolidar su presencia en los puestos de playoff e, incluso, mantener opciones de ascenso directo”, explica la jefa de Deportes de RTVC, Fátima Febles.

RTVC refuerza así su compromiso de servicio público, acercando a la ciudadanía uno de los encuentros más determinantes de la temporada para el fútbol canario.