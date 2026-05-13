Marta Rodríguez: “Un debate hecho en las Islas para las Islas tiene todo el sentido”

Los presentadores de ‘La Réplica’ reflexionan sobre este nuevo formato directo y plural que busca convertir la noche de los jueves en el referente del análisis ciudadano

Marta Rodríguez y Mayer Trujillo reflexionan sobre el estreno de ‘La Réplica’ que se estrena este jueves a las 22:30 horas.

Televisión Canaria abre este jueves 14 de mayo a las 22:30 horas una nueva ventana al debate ciudadano con el estreno de ‘La Réplica’. Al frente de este espacio directo y plural se sitúan Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, dos periodistas de Radiotelevisión Canaria que asumen el reto de convertir la noche de los jueves en un punto de encuentro para el análisis. Durante 90 minutos, el programa no solo buscará titulares, sino respuestas a las cuestiones que marcan el día a día de las ocho islas. Radiotelevisión Canaria charla con ellos sobre la responsabilidad de liderar este nuevo formato de servicio público.

Mayer, ‘La Réplica’ nace como una “ventana abierta”. ¿Qué realidad de las Islas es la que más urge «asomar» a este nuevo espacio?

Mayer Trujillo: Todo los asuntos de actualidad y los desafíos que preocupan a los canarios. Pero no solo los que decidamos nosotros; también estamos abiertos a las propuestas que nos lancen los espectadores.

Marta, vienes de presentar ‘Parlamento’, programa que resume la actividad parlamentaria en las Islas. ¿Cómo te ayuda ese bagaje a la hora de moderar ahora un debate ciudadano?

Marta Rodríguez: Estar al día de la información parlamentaria ha sido y es para mí fundamental para conocer cuáles son los asuntos más importantes que rigen el día a día de los canarios. No solo es el espacio donde se aprueban las leyes, sino donde se dialoga y se debate acerca del presente y el futuro de las islas. Por eso considero que puede ser una «herramienta», si me lo permites decir así, útil para mí en este nuevo formato televisivo.

Mayer, como director de La Radio Canaria, ¿cómo vas a trasladar la misma cercanía e inmediatez de las ondas al plató de televisión?

Mayer Trujillo: La radio te permite seguir de cerca todas las claves informativas y realizar diariamente un análisis de lo que ocurre en nuestra tierra con muchas voces de la actualidad. Este formato me aporta un desafío profesional, y lo haré con muchas ganas para conseguir el mejor producto posible con todo el equipo del programa, que son unos grandes profesionales.

Hablando de equipo, ¿cómo se complementan Mayer y Marta en el plató? ¿Qué roles vamos a ver?

Mayer Trujillo: La experiencia de programas anteriores ha demostrado la buena sintonía que compartimos. Marta aportará los datos, las claves y la secuencia de los asuntos que abordaremos.

Marta Rodríguez: Para mí es un honor poder compartir proyecto con un profesional de la altura y el prestigio de Mayer. Pero no solamente por ese bagaje profesional, sino por lo fácil que resulta entenderse con él delante y detrás de las cámaras. ¿Los roles? Él llevará el peso de un debate que yo complementaré con datos, cifras, declaraciones y noticias de última hora.

¿Cuál es el secreto para que un debate sea útil al ciudadano y cómo se consigue que éste se sienta representado?

Marta Rodríguez: Te diría que hay dos factores fundamentales: que la ciudadanía tenga su protagonismo, por ejemplo a través de encuestas en la calle o haciéndonos llegar por nuestras redes sociales asuntos que consideren relevantes, y escuchar ya sea en plató o en entrevistas a voces expertas en los distintos ámbitos que vayamos a abordar.

Mayer Trujillo: Exacto, se logra a través de los distintos canales de comunicación para escuchar sus preguntas, opiniones o sugerencias. Estaremos en permanente contacto.

Los presentadores afirman que la ciudadanía tendrá mucho protagonismo en este nuevo formato de debate y análisis.

El programa combina la mesa de análisis con reportajes. ¿De qué manera estas piezas ayudan a que la audiencia forme su propio pensamiento crítico?

Marta Rodríguez: Me parece importante ofrecerle siempre al espectador distintos puntos de vista, para que pueda acceder no sólo a aquellos con los que más afinidad sienta. Esa es una de las claves para fomentar ese espíritu crítico que comentas.

¿Qué significa que Televisión Canaria apueste por un formato con sello canario para debatir sobre nuestro presente?

Mayer Trujillo: Se trata de una apuesta potente y que puede generar mucho interés. Lo comprobamos con el especial del Teide que emitimos recientemente, un formato en la misma línea que tuvo muy buena acogida.

Marta Rodríguez: Televisión Canaria ha sido la casa donde me he criado como profesional en el mundo del periodismo y sé que ese sello canario impregna cada rincón de los productos que se emiten en ella. Por eso, y porque aquí en Canarias es donde mejor conocemos nuestra propia idiosincrasia, identidad, sentimiento y hasta geografía. Por todo ello, un debate hecho en las islas para las islas tiene todo el sentido.

Definan ‘La Réplica’ en una sola frase. ¿Qué van a encontrar los canarios y canarias cada jueves por la noche?

Mayer Trujillo: Un debate sobre los asuntos que nos inquietan.

Marta Rodríguez: Un programa de debate entretenido, ágil y riguroso. Esperamos que la noche de estreno les sepa a poco y tengan ganas de volver a sintonizar con nosotros el jueves siguiente.