‘Con Cúrcuma’ propone platos de alta cocina basados en paisajes de Canarias

El programa de La Radio Canaria entrevista a Abril Ronsisvalle, miércoles a las 21:30 horas, sobre el proyecto ‘Paisajes al Plato’ que tiene lugar en Tenerife

Los proyectos gastronómicos novedosos constituyen uno de los ingredientes predilectos para el equipo de ‘Con Cúrcuma‘ de La Radio Canaria que en esta entrega del miércoles a las 21:30 horas, y en redifusión el sábado a las 00:00 horas, entrevista a Abril Ronsisvalle, directora de ‘Paisajes al Plato’, un proyecto que aúna Gastronomía y Paisaje y cuya última experiencia ha sido en Tenerife.

Abril Ronsisvalle, directora de ‘Paisajes al Plato’, un proyecto que aúna Gastronomía y Paisaje

«El ingrediente principal es que los/as chef elaboren platos cuya inspiración sea el paisaje del lugar en que cocinan. Una idea puesta en marcha desde la revista ‘Showroom’, que dirige Antonio Rosales, y que desde ‘Con Cúrcuma’ queremos poner en valor entrevistando a Abril Ronsisvalle, su actual responsable, para que nos detalle la última experiencia celebrada en Tenerife, en Santa Cruz y en La Laguna. Un proyecto innovador que combina parajes extraordinarios con Gastronomía, con los profesionales de nuestra tierra y con producto de cercanía», avanza Francisco Belín, director y conductor de ‘Con Cúrcuma’.

Francisco Belín, diector y conductor de ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

Otra de las novedades en este ‘Con Cúrcuma’ la aporta el prestigioso chef grancanario Germán Ortega que ha pasado del restaurante ‘La Aquarela’ a timonear el restaurante ‘Bevir’, en el Sur de Gran Canaria. Ortega detalla para ‘Con Cúrcuma’ algunos de los fundamentos culinarios en los que basará su nuevo desafío en la alta cocina. Tras esta charla, el gastronómico de La Radio Canaria volverá a echar una mirada a lo acontecido en el reciente Foro ‘Encuentro de los Mares’, y esta semana será de la mano de Agustín Espinosa, biólogo marino y técnico de Ganadería y Pesca del Cabildo tinerfeño, quien destacará los aspectos científicos del Foro.

GastroCanarias a la vista

Como cada semana, ‘Con Cúrcuma’ propone a la audiencia conversaciones con profesionales del sector, en esta ocasión, la charla será con Alejandro Bello, chef con un Sol Repsol para su restaurante ‘El Lajar de Bello’, (Arona, Tenerife), sobre el producto de temporada y el cambio de perfiles de los comensales. Y como broche final, Cris Hernández, directora general de ‘GastroCanarias’, avanzará algunos de los contenidos del inminente Salón en su edición de 2026 que se celebrará en Tenerife los próximos días 19 al 21 de mayo.

Alejandro Bello, chef

Durante tres jornadas, ‘GastroCanarias’’reunirá a empresas, productores, distribuidores, cocineros, personal de sala, ‘bartenders’, baristas, panaderos, pasteleros, alumnado y profesionales vinculados a la restauración, la hotelería y la alimentación.

Gastronomía y salud

Una semana más, el periodista y escritor Sergio Lojendio estará atento a asuntos que mucho intervienen en la gastronomía, la alimentación y la salud. Esta vez hablará de la biotoxina ciguatera, que tuvo su protagonismo en el citado ‘Encuentro de los Mares’. Otro comunicador relevante, el malagueño Manu Balanzino, visitará también los micrófonos de ‘Con Cúrcuma’ donde compartirá sus conclusiones sobre el citado Foro y la trascendencia a futuro de cara a una adecuada gestión del mar. Ayoze Estévez, técnico de la Denominación de Origen (DO) de Abona, hará hincapié en las acciones y jornadas especializadas para mantener el dinamismo del sector vitivinícola en la zona además de revelar cómo se presenta la calidad de la próxima añada.

Cierra esta entrega del programa el productor ejecutivo de ‘Con Cúrcuma’, Francisco Almagro, que dará cuenta de las anécdotas que trufaron el reciente acto donde fue nombrado ‘Cofrade de Honor de la Cofradía Gastronómica Canaria El Mantel’ junto a Francisco Belín, director del programa en La Radio Canaria