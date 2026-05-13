Agentes de la Policía Canaria interceptaron al sospechoso durante un punto de verificación de vehículos tras detectar una actitud evasiva

Agentes del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE) del Cuerpo General de la Policía Canaria detuvieron en Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar en el ámbito de la violencia doméstica. La intervención se produjo durante un punto de verificación de vehículos desarrollado por los agentes en el marco de un dispositivo estático de control.

Imagen del momento de la detención | Gobierno de Canarias

Los hechos ocurrieron cuando los policías observaron cómo un vehículo detenía su marcha antes de llegar al punto de control. El ocupante del asiento del copiloto descendió entonces del coche e intentó alejarse del lugar mostrando una actitud evasiva.

Los agentes comprobaron que tenía una prohibición judicial

Ante esta situación, los efectivos policiales interceptaron al sospechoso y procedieron a identificarlo. Los agentes realizaron distintas comprobaciones a través de la Sala Operativa y de las bases de datos policiales.

Las gestiones permitieron verificar que sobre el hombre pesaba una prohibición judicial de aproximarse a la víctima. La medida derivaba de un procedimiento instruido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, los agentes confirmaron que la víctima era la conductora del vehículo en el que ambos circulaban. El detenido mantenía en vigor medidas judiciales relacionadas con un procedimiento por malos tratos en el ámbito familiar.

Tras confirmar los hechos, los agentes del Grupo de Respuesta Operativa procedieron a la detención del varón. La Policía Canaria lo arrestó como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.