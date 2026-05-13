Burgos GS vs Fundación CB Canarias | Cuartos de la Final a 6 de la Liga U22

El viernes 15 de mayo, a las 19:30 horas, el Fundación CB Canarias jugará los cuartos de final de la Final a 6 de la Liga U22 ante el Burgos Grupo Santiago, equipo anfitrión del torneo

Acción de juego en el partido del Fundación CB Canarias ante el Básquet Girona. Imagen CB Canarias

El Fundación CB Canarias jugará este viernes, 15 de mayo a las 19:30 horas, el partido de cuartos de final de la Final a 6 de la Liga U22 ante el Burgos Grupo Santiago, anfitrión del torneo.

El conjunto canarista certificó su clasificación el pasado viernes para la Final 6 de la Liga U, tras deshacerse con contundencia del Básquet Girona (84-58). El grupo de Ronald Cómez no dio pie a la sorpresa, e hizo valer su condición de local en un Santiago Martín que volvió a registrar una gran entrada y superó a su rival con un destacado ejercicio colectivo.

El filial aurinegro firmó una actuación sobresaliente para acceder a la fase final por el título de la categoría, que tendrá lugar del 15 al 17 de mayo en Burgos.

De lograr avanzar en el torneo, el Fundación CB Canaria se enfrentará en semifinales al Real Madrid el sábado 14 de mayo a las 17:30 horas en el Polideportivo El Plantío.

Dónde ver el partido del Fundación CB Canarias