El Comité Federal del PSOE respalda a Sánchez, que rechaza un adelanto electoral y responde a las críticas de García-Page

Sánchez apunta que quienes piden en el PSOE adelanto electoral hicieron presidente a Rajoy / EFE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho este sábado ante el Comité Federal que los que hoy piden en el partido un adelanto electoral son los que hicieron que Mariano Rajoy fuera jefe del Gobierno en 2016.

Sánchez ha hecho estas declaraciones, según fuentes de la Ejecutiva, en su intervención final ante el Comité que se ha reunido hoy en Ferraz durante cinco horas y media y donde el partido ha cerrado filas en torno a él.

Se ha referido así, en una alusión velada, al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien ha vuelto a pedir que Sánchez adelante los comicios o se someta a una cuestión de confianza y que en el Comité de hace diez años votó a favor de abstenerse en la investidura de Rajoy.

Fuentes del entorno de Page han respondido que los que piden comicios adelantados lo hacen por «lo que viene pasando desde 2023», en referencia a los pactos con las fuerzas independentistas, y que los argumentos son los mismos que tenía Sánchez para pedir a Rajoy su dimisión, los casos de corrupción.

«La hemeroteca de Sánchez no resiste una vista atrás tan larga», remachan desde el equipo de Page.

Con más que ganas que nunca

Sánchez ha dicho también en su intervención que ahora tiene más ganas que nunca de ganar las elecciones de 2027 y ha tenido el apoyo de todas las federaciones, con la excepción de Castilla-La Mancha, para convocar los comicios cuando considere.

En la Ejecutiva creen que el Comité ha finalizado con éxito, se ha producido un cierre de filas «total» y Sánchez ha vuelto a rechazar la idea de un ‘superdomingo’ electoral aunque, han asegurado, algunas federaciones lo preferirían por el tirón del presidente.

Aun así no ha dado ninguna pista sobre la posible fecha de las generales ni tampoco de cuándo se presentarán los Presupuestos Generales del Estado y nadie en el Comité se ha referido a si estas deberían ser antes de las municipales y autonómicas de 2027.

Tampoco han mencionado las federaciones los casos de corrupción de los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán ni de la exmilitante Leire Díez, a los que sí ha hecho referencia Sánchez en su primera intervención, pero sí se ha dado un apoyo explícito al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Apoyo mayoritario a excepción de Page

Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, el Comité ha sido «la demostración de cómo el PSOE cierra filas, sale fortalecido y sale en tromba en defensa de la gestión del Gobierno» y de su secretario general.

Cierre de filas «total y absoluto» con Sánchez, ha resumido la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Sin embargo, al concluir la reunión, en la que el único barón crítico ha sido García-Page, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha dejado claro que no salía contenta.

No entiende cómo el Comité Federal no se da cuenta de que «el rey está desnudo», echa en falta autocrítica y ve al partido «en un estado de adormecimiento general» por lo que ha pedido también un adelanto electoral.

Desde la dirección conceden que cada uno se expresa con su estilo personal, pero subrayan que estas voces se han quedado al margen de la amplia mayoría que ha apoyado a Sánchez.