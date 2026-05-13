La estrella argentina del hip-hop actuará el 16 de octubre en el Campo de Fútbol Tasagaya de Güímar

Trueno elige Tenerife como única fecha en Canarias en su gira mundial de 2026. Imagen: Redes Sociales

«Trueno, la estrella argentina del hip-hop, regresa a los escenarios tras el reciente lanzamiento de su nuevo álbum con una ambiciosa gira mundial que tendrá una única y exclusiva parada en Canarias. El artista ha elegido Tenerife para desplegar su potencia escénica el próximo 16 de octubre en el Campo de Fútbol Tasagaya, en Güímar.

Ha sido este mismo martes cuando el rapero argentino ha lanzado oficialmente las fechas de su nueva gira para presentar su álbum TURR4ZO, que vió la luz el pasado 24 de abril. Con paradas confirmadas alrededor de todo el mundo, este tour internacional marca el regreso del artista a los escenarios, llevando su nuevo proyecto a los recintos más importantes del globo.

Preventa para fans ya activa

La preventa para fans ya está activa de forma exclusiva a través de TomaTicket.es. Aquellos seguidores que se registren en la plataforma podrán acceder de forma anticipada a la compra, asegurando su sitio antes que nadie. Tras este periodo de acceso prioritario, la venta para el público general se abrirá este miércoles a las 12:00 horas a través del mismo enlace.

Única fecha en Canarias en 2026

Trueno inició su trayectoria en las batallas de freestyle, destacando especialmente en Red Bull Batalla de los Gallos, una plataforma que impulsó su salto a la escena internacional. Desde entonces, su carrera ha experimentado un crecimiento imparable, y se ha posicionado como uno de los artistas urbanos más relevantes del panorama mundial.

Esta conexión con sus seguidores es especialmente fuerte en Canarias. Y es que, dentro de su pasada gira el pasado año por España, el artista hizo paradas estratégicas en Canarias, actuando en Gran Canaria y La Palma con un éxito rotundo. Tras el gran sabor de boca que dejó en aquellas citas, la expectación por su regreso toma cita en Tenerife, única fecha en Canarias en 2026.

Esta nueva era llega en un momento clave de su carrera, tras consolidar su proyección internacional como artista invitado en la gira “The Mountain Tour 2026” de Gorillaz por Reino Unido. Trueno formó parte de conciertos con entradas agotadas en ciudades como Glasgow, Cardiff, Leeds, Nottingham, Liverpool, Belfast y Dublín.

Medios especializados destacan su energía arrolladora y su dominio del escenario, así que el artista promete un espectáculo donde la fuerza escénica, el carisma y la cercanía con el público. Con TURR4ZO, Trueno promete seguir expandiendo los límites del hip-hop en español, fusionando identidad e innovación.