La Carrera de las Empresas de Las Palmas de Gran Canaria llega a su décima edición este domingo, con varias modalidades y salida y meta en la Fuente Luminosa

El próximo domingo 17 de mayo, las calles de Las Palmas de Gran Canaria volverán a convertirse en el escenario de la Carrera de las Empresas, una cita ya consolidada que celebra su décima edición con más de 6.000 inscritos. Impulsada por el diario Canarias7, esta prueba tiene como principal objetivo seguir promoviendo el bienestar y los hábitos de vida saludables en el archipiélago.

La competición se desarrollará sobre un circuito urbano de 5 kilómetros, que los participantes podrán completar en una o dos vueltas, según la modalidad elegida. Tanto la salida como la meta estarán situadas en la Fuente Luminosa, en la capital grancanaria.

Camiseta oficial de la Carrera de las Empresas. Imagen Canarias7

La jornada arrancará a las 9:00 horas con la prueba de 10 kilómetros (10K). Posteriormente, a las 10:45 horas, se dará la salida a la modalidad de 5 kilómetros (5K). Además, el evento contará con un espacio para los más pequeños con la Junior Race, una prueba no competitiva de 1 kilómetro que comenzará a partir de las 12:00 horas.

La Carrera de las Empresas es una cita deportiva pensada para fomentar la participación, el compañerismo y el deporte en todas las edades.

Dispositivo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo especial de tráfico y limpieza para la celebración de la décima edición de la Carrera de las Empresas, que discurrirá por el entorno de los barrios de Triana, Canalejas y Arenales.

El circuito, de 5 kilómetros, discurrirá por las calles Luis Doreste Silva, Juan XXIII, León y Castillo, Bravo Murillo, Viera y Clavijo, San Bernardo, General Bravo, Muro, Remedios, San Pedro, Triana, Lentini, Pasaje Rafael Benot Cabrera, Losero, Triana, Muelle Las Palmas y Venegas.

La Policía Local procederá a los cortes de estas vías y adyacentes, como Francisco Gourié, Pilarillo Seco o Venegas, a partir de las 07:30 horas y hasta las 14:00 horas, mientras que se procederá a la retirada de los vehículos aparcados en estas vías desde la jornada del sábado.

Entre las vías afectadas por los cortes de tráfico están los accesos a Rafael Cabrera, Bravo Murillo, Munguía, Miguel de Cervantes y Alcalde Ramírez Bethencourt desde la Avenida Marítima. En el caso de Juan XXIII, estará operativa en sentido ascendente.

Dispositivo de limpieza

El Servicio Municipal de Limpieza, por su parte, ha preparado un dispositivo especial de saneamiento con motivo de la Carrera de las Empresas 2026, que comenzará el sábado 16 de mayo a las 22:00 horas y se desarrollará durante la celebración de la prueba y una vez finalizada, con el objetivo de garantizar las labores de limpieza preventiva, mantenimiento y recuperación de la normalidad en las vías y espacios públicos afectados por el evento.

Dónde ver la Carrera de las Empresas