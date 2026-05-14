El pasajero español del crucero Hondius, positivo en hantavirus, continúa con síntomas, febrícula y síntomas respiratorios, y en continua vigilancia

El crucero Hondius, abandonando el puerto de Granadilla el pasado lunes, 11 de mayo. Imagen Reuters

El pasajero español del Hondius de 70 años, positivo en hantavirus, permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y continúa este jueves con síntomas pero se encuentra estable.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad, que han explicado que el hombre sigue teniendo febrícula y síntomas respiratorios.

El paciente permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla y se le irán practicando pruebas PCR hasta su recuperación, según las autoridades sanitarias, que siguen muy de cerca la vigilancia porque la infección por hantavirus puede cursar con mucha rapidez, como ha ocurrido con la paciente francesa.

El resto de los españoles aislados sigue una cuarentena muy estricta, aunque el próximo domingo, cuando se cumpla una semana del ingreso, se les practicarán dos PCR, que de confirmar el negativo, permitirán una flexibilización, con visitas y salidas de la habitación, siempre con medidas de protección y seguridad, según establece el protocolo actualizado este martes.