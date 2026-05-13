La Comisión Europea apuesta por reforzar la cooperación sanitaria internacional y la capacidad de respuesta ante futuros brotes sanitarios

Bruselas alerta de brotes sanitarios “más frecuentes e intensos” tras el caso de hantavirus en un crucero. Europa Press

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, advirtió este miércoles de que el reciente brote de hantavirus detectado en un crucero en el Atlántico, que obligó al desembarco de varios pacientes en Canarias, evidencia que las crisis sanitarias son cada vez “más frecuentes e intensas”.

El representante de la Comisión Europea defendió por ello una mayor cooperación sanitaria entre los Estados miembros y terceros países para mejorar la prevención y respuesta ante futuras emergencias.

Durante la presentación en Bruselas de la nueva hoja de ruta comunitaria sobre “Resiliencia Sanitaria Global”, Síkela subrayó la necesidad de reducir la fragmentación en la arquitectura sanitaria internacional y reforzar la coordinación en situaciones transfronterizas.

Sistemas nacionales de salud sólidos

La estrategia impulsada por Bruselas contempla medidas para fortalecer las redes de detección y respuesta ante amenazas epidémicas, así como garantizar un mejor acceso a medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas en las regiones más vulnerables.

La iniciativa europea también pone el foco en la importancia de contar con sistemas nacionales de salud sólidos y preparados para afrontar crisis sanitarias sin comprometer la atención a la población.

Entre las medidas previstas figuran además la diversificación de las cadenas de suministro sanitario y el impulso de acciones contra la desinformación en materia de salud. Aunque la Comisión Europea prevé desarrollar esta estrategia entre 2026 y 2027, todavía no ha concretado el calendario ni la financiación específica para su puesta en marcha.