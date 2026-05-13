El conjunto grancanario afronta este viernes su primera oportunidad para proclamarse campeón ante Melilla y celebrar el título junto a su afición

El CV Guaguas busca en el Gran Canaria Arena su cuarto título consecutivo de Superliga. CV Guaguas

El CV Guaguas afronta este viernes en el Gran Canaria Arena su primera oportunidad para conquistar la Superliga Masculina y sumar así su cuarto título consecutivo.

El conjunto amarillo llega con ventaja en la final ante Melilla y con la ilusión añadida de poder celebrar el campeonato en casa, algo que no pudo hacer en sus tres conquistas anteriores.

El presidente del club, Juan Ruiz, destacó en la previa la importancia del encuentro no solo por el posible título, sino también por el acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, una competición que calificó de “imprescindible” para la planificación de la próxima temporada.

Cerra la eliminatoria ante la afición

Además, el dirigente anunció precios populares para favorecer la asistencia de aficionados al pabellón y convertir la cita en una gran fiesta del voleibol grancanario.

Por su parte, los jugadores Nico Bruno y Unai Larrañaga advirtieron de la necesidad de mantener la concentración ante un Melilla al que consideran un rival competitivo y peligroso.

Ambos coincidieron en la importancia de arrancar el partido con intensidad para evitar complicaciones y aprovechar la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante la afición en una noche que puede quedar marcada en la historia del club.