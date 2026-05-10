El CV Guaguas golpea primero al CV Melilla y se acerca a su cuarto título liguero consecutivo con un claro 0-3

CV Guaguas golpea primero en la final por el título tras superar con claridad al CV Melilla / CV Guaguas

El CV Guaguas dio este domingo un paso importante hacia la conquista de su cuarto título consecutivo de la Superliga masculina de voleibol tras imponerse con autoridad al CV Melilla por 0-3, con parciales de 22-25, 10-25 y 18-25, en el primer encuentro de la final disputado en el Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortiz.

El conjunto grancanario toma así ventaja en una eliminatoria al mejor de tres partidos que continuará el próximo viernes en Las Palmas, donde el equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero dispondrá de la primera oportunidad para proclamarse campeón. En caso de victoria melillense, el título se decidiría en un tercer encuentro, también en tierras canarias.

Antes del inicio del partido, los capitanes de ambos equipos, Fede Martina y Jorge Almansa, rindieron un homenaje al árbitro madrileño Francisco Sabroso Moratilla, quien afronta su última temporada en la élite del arbitraje nacional e internacional.

Primer set

El Melilla arrancó el choque con intensidad y buenas prestaciones, tanto en ataque como en bloqueo, llegando a dominar el primer set con una ventaja de 13-8. Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó tras los ajustes realizados por Sergio Miguel Camarero desde el banquillo, mejorando su recepción y circulación ofensiva hasta igualar el marcador en el tramo decisivo (22-22).

Dos bloqueos consecutivos y un remate final de Wallison Souza permitieron al Guaguas adjudicarse la primera manga por 22-25.

Segundo set

La segunda estuvo claramente dominada por el cuadro canario, que impuso su superioridad en todas las facetas del juego, especialmente en el sistema bloqueo-defensa y desde la línea de saque.

El Melilla no encontró soluciones para frenar el potencial ofensivo visitante, mientras que Wallison Souza castigó con tres saques directos consecutivos que dispararon el marcador hasta el 6-20. El Guaguas cerró el set con un contundente 10-25, dejando el encuentro muy encarrilado.

Tercet set

En el tercer y definitivo set se mantuvo el mismo guion. Tras unos primeros compases equilibrados (6-6), el conjunto visitante volvió a imponer su contundencia en la red y en el primer tiempo de ataque, abriendo diferencias de cuatro y cinco puntos que resultaron definitivas.

El Club Voleibol Melilla intentó reaccionar, aunque sin éxito ante la solidez de los grancanarios, que terminaron cerrando el parcial por 18-25 y el encuentro por la vía rápida (18-25).

Wallison lidera al Guaguas

El gran protagonista del choque fue el opuesto brasileño Wallison Souza, máximo anotador del partido con 17 puntos, además de firmar tres saques directos y tres bloqueos decisivos en la victoria del conjunto grancanario.