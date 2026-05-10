La historia se repite, el Atlético Paso completa una temporada de enorme regularidad y sellan el ascenso en un final vibrante hasta el último minuto (1-1)

El Atlético Paso regresa a Segunda RFEF un año después / Atlético Paso

El conjunto verdinegro ya es nuevamente equipo de Segunda RFEF. El CD Atlético Paso certificó este domingo en Fuerteventura un ascenso trabajado, sufrido y peleado hasta el último instante tras empatar ante el CD Herbania (1-1) en una jornada final de máxima tensión que terminó desatando la celebración pasense dentro y fuera de Los Pozos.

El equipo dirigido por Maxi Barrera llegaba a la última fecha dependiendo de sí mismo, consciente de que una victoria aseguraba el campeonato sin mirar otros campos. Enfrente esperaba un Herbania que también se jugaba la permanencia y que convirtió el encuentro en una batalla intensa desde el inicio.

Atlético Paso manda en el primer tiempo

Los primeros minutos mostraron a un Atlético Paso serio, concentrado y decidido a asumir el control. Tras un aviso inicial local a balón parado, los verdinegros comenzaron a adueñarse del centro del campo, presionando arriba y limitando los espacios del conjunto majorero.

El premio llegó superada la media hora. Un saque de banda largo de Ale Martínez encontró el remate de cabeza de Samu Corral, que volvió a aparecer tras su lesión y en el momento decisivo para adelantar al Atlético Paso y acercar todavía más el objetivo.

El gol dio tranquilidad al cuadro palmero, que incluso pudo ampliar distancias antes del descanso en una rápida transición conducida por Ale Martínez y finalizada por Escudero en un mano a mano, aunque el disparo del atacante se marchó alto.

Euforia en el pitido final

El Herbania, obligado a ganar para mantener opciones de permanencia, dio un paso adelante tras el descanso y encontró el empate nada más arrancar la segunda mitad. José Yared sorprendió con un espectacular lanzamiento lejano que se coló por la escuadra de Roberto para devolver la igualdad al marcador.

Con el 1-1, el partido entró en una fase de máxima tensión, con intercambio de ataques y muchas emociones acumuladas tanto en el césped como pendientes de lo que ocurría en el Silvestre Carrillo entre Mensajero y San Fernando.

El Atlético Paso volvió a acercarse al gol con claridad. Aythami García rozó el tanto con un cabezazo junto al palo y Samu Corral estuvo cerca de firmar otro gol decisivo con una falta directa que terminó estrellándose en el larguero.

Mientras avanzaban los minutos, la incertidumbre crecía. El Herbania buscaba una victoria que le mantuviera con vida y el Atlético Paso seguía defendiendo un liderato que podía cambiar por cualquier detalle. Pero el desenlace terminó llegando desde La Palma. El gol del Mensajero en el tramo final frente al San Fernando confirmó matemáticamente el ascenso verdinegro y desató la euforia entre jugadores, cuerpo técnico, aficionados desplazados y en las propias calles del municipio pasense donde el pueblo estaba concentrado.

El pitido final puso el broche a una temporada de enorme regularidad y resistencia competitiva. Apenas un año después del descenso, el Atlético Paso logra regresar a Segunda RFEF culminando una campaña marcada por la presión, la igualdad y la capacidad del equipo para mantenerse siempre arriba.

De vuelta a Segunda RFEF

Tras el encuentro, Maxi Barrera valoró el trabajo colectivo durante toda la temporada y recordó la importancia de la afición en el camino hacia el ascenso: “Tenemos una afición de superior categoría y teníamos que estar a la altura. El equipo ha tenido mucha personalidad en momentos de máxima presión y hoy vuelve a demostrarlo”.

El técnico también quiso rebajar cualquier paralelismo con ascensos anteriores: “El fútbol no tiene memoria. Sabíamos que iba a ser un partido completamente distinto y que había que trabajarlo muchísimo”.

La historia, sin embargo, volvió a escribir un final feliz para el Atlético Paso. Otra vez en Fuerteventura y en la última jornada. Otra vez de vuelta a Segunda RFEF.